مصادر عربية تؤكد أن الخطة المصرية بشأن غزة خطة مثالية شاملة

نقلت سكاي نيوز عربية عن مسئول عربي مطلع على الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي تم إعتمادها بالإجماع في القمة العربية الطارئة تمثل إطاراً شاملاً لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الخطة تركز على الجوانب الإنسانية و الإنمائية

و أوضح إن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تركز على الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية والبنية التحتية، بعيدا عن المسائل السياسية والأمنية الحساسة، التي تتطلب نقاشات تفصيلية ومعمقة.

و أضاف المصدر أنه نتيجة لذلك "فإن هناك مجموعة عمل عربية مصغرة تعمل بشكل مواز لبحث الجوانب السياسية والأمنية الدقيقة، التي تشمل ترتيبات الحكم الانتقالي والتعامل مع الوضع القائم في غزة.

مشيرا إلى أن هذا يأتي "بهدف ضمان نجاح خطة الإعمار وإيجاد أرضية مشتركة ومتفق عليها بشأن مستقبل قطاع غزة سياسياً وأمنيا".

حماس توافق و إسرائيل ترفض الخطة

بدورها فقد أعلنت حركة حماس إنها "ترحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية في القاهرة وترحب بالدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية".

وأضافت: "حماس تثمن جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة وندعو إلى توفير جميع مقومات نجاح الخطة". وأشارت إلى أن "عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة".

بدورها فقد أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إستياؤها من أن بيان القمة العربية التي عقدت في القاهرة لبحث إعادة إعمار غزة لم يتناول حقائق الوضع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأكد البيان : "نرفض خطة الدول العربية للتعامل مع غزة".

و أضاف البيان : "يستمر البيان في الاعتماد على السلطة الفلسطينية والأونروا - فقد أظهر كلاهما مرارا وتكرارا الفساد ودعم الإرهاب والفشل في حل القضية".

وشدد البيان : "الآن، مع فكرة الرئيس ترامب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار الحر بناءً على إرادتهم الحرة. يجب تشجيع هذا! بدلاً من ذلك، رفضت الدول العربية هذه الفرصة، دون منحها فرصة عادلة، وتستمر في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل".



تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة



وتتضمن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة أن "التعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة"، في حين أن إعادة الإعمار بالكامل ستستغرق 5 سنوات.

وذكرت وكالة رويترز أن المرحلة الأولى من الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستتكلف 20 مليار دولار، قي حين أن المرحلة الثانية ستتكلف 30 مليار دولار. وأوضحت أن المرحلة الأولى ستسغرق عامين

وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية وستسغرق المرحلة الثانية عامين ونصف وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومطار بغزة.

وكانت وكالة رويترز كشفت عن أبرز بنود مسودة الخطة التي أعدتها مصر بشأن غزة وتعرض على القمة العربية وجاء فيها:

رفض الاقتراح الأمريكي بتهجير الفلسطينيين من غزة.

تشكيل بعثة للمساعدة على الحكم تحل محل الحكومة التي تديرها حماس لفترة انتقالية.

تكون البعثة مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية وبدء إعادة الإعمار.

الاستعانة بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي.

الخطة لا تشير إلى من سيدفع فاتورة إعادة الإعمار.

غير أن الخطة لم تحدد أي تفاصيل بشأن كيفية إبعاد حماس من غزة.

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