تفاصيل المقترح الذي قدمه زيلينسكي بشأن الإفراج عن الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحًا بشأن الأسرى عشية المحادثات التي تستضيفها السعودية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل المقترح قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الأسرى بعد مباحثاته مع ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان.

زيلينسكي يقترح الإفراج عن الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين

ومن جانبه، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإفراج عن الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم، عشية المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية بشأن اتفاق سلام محتمل بين بلاده وروسيا.

زيلينسكي

وقال زيلينسكي على منصة "إكس" بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن هذه الخطوة يمكن أن تصبح خطوة رئيسية في بناء الثقة في الجهود الدبلوماسية.

زيلينسكي: المحادثات خُصصت لصيغ ضمانات أمنية

وأضاف زيلينسكي أن جزءً كبيرًا من النقاش خُصص لصيغ ضمانات أمنية، مشيرًا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في جدة اليوم الثلاثاء ستكون بناءة.

زيلينسكي يشكر السعودية على دورها المحوري في المنطقة

كما قدم زيلينسكي شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس الأوكراني زيلينسكي ، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

مباحثات ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني زيلينسكي

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني زيلينسكي جلسة مباحثات رسمية، وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

فيما عبر الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، منوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

الحكومة الأوكرانية تتهم روسيا باختطاف آلاف الأطفال الأوكرانيين

ومن ناحبة أخري، تتهم الحكومة الأوكرانية روسيا باختطاف آلاف الأطفال الاوكرانيين منذ أن شنت روسيا حـ ـربها الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

لمحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق بوتين

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قبل عامين مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمة إياه بخطف أطفال أوكرانيين من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا إلى داخل الأراضي الروسية، بينما تصف موسكو هذه الحوادث بأنها عمليات إجلاء.

ولي العهد السعودي

يُذكر أن التواصل بشأن تبادل الأسرى هو القناة الوحيدة المتبقية للحوار بين كييف وموسكو، حيث تبادل الطرفان المتحاربان بالفعل آلاف الأسرى في عدة عمليات، لكن لا تزال أعداد الأسرى لدى كلا الطرفين غير واضحة.

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