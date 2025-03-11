4 ملفات ساخنة تسيطر علي مباحثات وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي

التقي ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة التي وصلها للمشاركة في المحادثات التي تستضيفها السعودية بشأن أوكرانيا.

وينشر “الموجز” تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، وفي مقدمتها العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة التي وصلها للمشاركة في المحادثات التي تستضيفها السعودية في شأن أوكرانيا.

وزير الخارجية الأمريكي

تطورات الأوضاع في سوريا

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز حكومة مستقرة وخالية من الإرهـ ـاب في سوريا.

تهـ ـديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر

كما تطرق وزير الخارجية الأمريكي في مباحثاته مع ولي العهد السعودي للحديث عن آمن البحر الأحمر، وتهـ ـديدات الحوثيين للملاحة.

تطورات الأوضاع في غـ ـزة ودور حماس

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي بحثا إعادة الإعمار في غـ ـزة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ بضرورة عدم لعب حركة حماس أي دور في أي حل للوضع في غـ ـزة.

العلاقات الثنائية بين السعودية وأمريكا

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن ولي العهد السعودي التقى وزير الخارجية الأمريكي واستعرض معه أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

كما بحث وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وحضر لقاء وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، الأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أليسون ديلورث.

ولي العهد السعودي

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى المملكة العربية السعودية أمس الاثنين لإجراء مباحثات تستضيفها المملكة بشأن أوكرانيا.

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