حكومة نتنياهو تأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمواصلة حـ ـرب غـ ـزة

حـ ـرب غـ ـزة.. كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصدار الحكومة الإسرائـ ـيلية تعليمات لـ الجيش الإسرائيلي بالإستعداد للعودة للقـ ـتال في قطاع غـ ـزة وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولي من اتفاق وقف إطـ ـلاق النــ ـار، وتهربها من بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي الخطة الحالية التي وضعها الجيش الإسرائيلي لمواصلة حرب غـ ـزة، رغم إرسال إسرائـ ـيل وفدها إلى الدوحة للتفوض علي استكمال اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة.

الحكومة الإسرائـ ـيلية تصدر تعليمات لـ الجيش الإسرائيلي باستئناف القـ ـتال في غـ ـزة

ومن جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائـ ـيلية بأن الحكومة الإسرائـ ـيلية أصدرت تعليمات لـ الجيش الإسرائيلي بالإستعداد للعودة الفورية للقـ ـتال في قطاع غـ ـزة.

نتنياهو

إسرائـ ـيل ستمنح مزيدًا من الوقت للوسطاء لتسوية النـ ـزاع

وأكدت مصادر أن دولة إسرائـ ـيل ستمنح مزيدًا من الوقت للوسطاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث يتم تقديم مقترحات لتسوية النـ ـزاع عبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

أحد الوزراء الإسرائـ ـيليين يقترح قطع المياه والكهرباء عن غـ ـزة

وقال أحد كبار الوزراء الإسرائـ ـيليين في تصريحات صحفية لـ القناة 12 الإسرائـ ـيلية: "إن تدفق المياه والكهرباء إلى قطاع غـ ـزة يجب أن يتوقف الآن، لا ينبغي لـ إسرائـ ـيل أن تقدم أي هدايا مجانية لـ حركة حماس في ظل المماطلة المستمرة في إطلاق سراح الرهائن".

رئيس الأركان الإسرائـ ـيلي يقر خططًا عسـ ـكرية لتجدد القـ ـتال في قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، أقر رئيس الأركان الإسرائـ ـيلي إيال زامير خططًا عسـ ـكرية جديدة لتجدد القـ ـتال في قطاع غـ ـزة، خلال زيارته الأخيرة لقيادة المنطقة الجنوبية.

وأوعز رئيس الأركان الإسرائـ ـيلي لقائد القيادة يارون فينكلمان بإجراء تعديلات تهدف إلى ضمان أن العملية البرية القادمة ستكون أكثر كفاءة من سابقتها.

تفاصيل خطة التصعيد الإسرائـ ـيلي في غـ ـزة

ومن جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائـ ـيلية "كان 11" عن أن الحكومة الإسرائـ ـيلية تسعي لتصعيد الضغوط على حركة حماس في قطاع غـ ـزة.

وقالت هيئة البث الإسرائـ ـيلية "كان 11" إن الخطة الإسرائـ ـيلية تتضمن عدة مراحل بدأت بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـ ـزة.

مراحل خطة التصعيد الإسرائـ ـيلي في غـ ـزة

وأضافت هيئة البث الإسرائـ ـيلية أن الخطوات التالية من الخطة الإسرائـ ـيلية تشمل إجبار سكان غـ ـزة في شمال القطاع على النزوح مجددًا نحو الجنوب، وفي حال عدم تحقيق ذلك للنتائج المرجوة، ستتجه إسرائـ ـيل إلى قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع.

قطاع غـ ـزة

إسرائـ ـيل ستستأنف العمليات العسـ ـكرية في غـ ـزة حال فشل الجهود الدبلوماسية

وأشارت هيئة البث الإسرائـ ـيلية إلى أنه في حال فشل الجهود الدبلوماسية فإن الخيار الأخير لإسرائـ ـيل يتمثل في استئناف العمليات العسـ ـكرية الشاملة، مستفيدةً من شحنات الأسـ ـلحة والمعدات التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.

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