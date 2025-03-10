وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن لقاء عاصف بين نتنياهو و رئيس الشاباك

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد إلتقى برئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين في لقاء وصف بـ"المتوتر للغاية" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

رونين بار تقدم خلال لقاء بإستقالته من منصبه

وأضافت القناة أن نتنياهو طالب بار خلال اللقاء بتقديم استقالته في خطوة متوقعة إثر خلافات متراكمة بين الطرفين، لكن بار لم يستجب للدعوة متمسكا بضرورة استمرار عمل الشاباك وفق المصالح الوطنية لا المصالح السياسية.

وفي وقت سابق، أكد بار انه سيستقيل ليخلفه أحد نوابه لا أن تخلفه شخصية تُفرض من الخارج، على حد تعبير ه.

وردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "من يعين رئيس الشاباك هي الحكومة وليس رئيس الشاباك الحالي"، مضيفا "هكذا يتم الأمر دائما في دولة ديمقراطية".

يذكر أن بار الذي ترأس فريق المفاوضات الإسرائيلي إلى جانب رئيس الموساد دافيد برنياع كان يطالب بضرورة إبرام صفقة لتحرير الرهائن، وهذا إلى أن نُحي الاثنان عن فريق التفاوض.



وفي تحقيق الشاباك حول السابع من أكتوبر، اعترف بار بفشله في التعامل مع الهجمات متطرقا إلى الدور الذي لعبه المستوى السياسي في الإخفاق وهو ما رد عليه مكتب نتنياهو باتهام الشاباك وبار بالفشل الذريع.



ملخص تقرير الشابك حول ماحدث في السابع من أكتوبر

هذل وكان تحقيق قد أجراه جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي الشاباك خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، كشف عن وجود مبالغة في قدرات الجدار وقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي وغيابًا لرقابة فعالة.

وأضاف، "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حركة حماس الهجومية"، موضحًا أنه واجه صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة.



وأشار الشاباك في تحقيقه إلى ان تجنب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان ممكنًا، مضيفًا "سياسة الصمت سمحت لحماس باكتساب قوة هائلة".

وأوضح أن الإنتهاكات ضد الحرم القدسي وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم. وتابع الشاباك، "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من الهجوم".

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