الأسباب الحقيقية وراء سعي الحكومة الإسرائـ ـيلية لإقالة المدعية العامة

بدأت الحكومة الإسرائـ ـيلية أولي الخطوات الفعلية لإقالة المدعية العامة باهراف ميارا من منصبها، ومن المتوقع أن يشعل هذا الإجراء حالة من الجدل في إسرائـ ـيل.

ويشكل سعي الحكومة الإسرائـ ـيلية إلى إقالة المدعية العامة باهراف ميارا من منصبها أزمة دستورية جديدة، كما أنه يساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.

تفاصيل سعي الحكومة الإسرائـ ـيلية لـ إقالة المدعية العامة

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل سعي الحكومة الإسرائـ ـيلية لـ إقالة المدعية العامة باهراف ميارا من منصبها، والأسباب التي أدت إلى ذلك.

نتنياهو

ومن جانبه، اقترح وزير العدل الإسرائـ ـيلي ياريف ليفين، في رسالة إلى زملائه الوزراء، إجراء لحجب الثقة عن المدعية العامة باهراف ميارا، مشيرًا إلى وجود خلافات جوهرية بين الحكومة الإسرائـ ـيلية والمدعية العامة.

ما تعليق المدعية العامة علي محاولة إقالتها؟

فيما، لم يصدر أي تعليق فوري عن المدعية العامة على إعلان ليفين بالسعي لإقالتها، ومن المرجح أن تكون عملية إقالة باهراف ميارا طويلة وممتدة وقد تُلغى في منتصف الطريق أو يُطعن فيها أمام المحكمة.

أسباب سعي الحكومة الإسرائـ ـيلية لـ إقالة المدعية العامة

وكانت الحكومة السابقة عينت المدعية العامة باهراف ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع الائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.

واحتفت المعارضة بباهراف-ميارا باعتبارها حارسة الديمقراطية في 2023 عندما أطلقت حكومة نتنياهو محاولة لإدخال تعديلات على منظومة العدالة في إسرائـ ـيل ومنح السياسيين المنتخبين مزيدا من السلطة على المحكمة العليا.

ومن بين الخلافات مع المدعية العامة، والتي كان لها تأثير مباشر على استقرار الائتلاف الحاكم، الإعفاء الممنوح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين من التجنيد العسـ ـكري، ولم تُحل هذه القضايا بعد في الكنيست.

وكانت المدعية العامة قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن إجراء تحقيق في الصلات بين أشخاص ناشطين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي وأشخاص تربطهم صلات بقطر".

المدعية العامة تنحاز للمُتظاهرين ضد حكومة نتنياهو

وكانت المدعية العامة باهراف ميارا انحازت إلى صفوف المعارضين الإسرائـ ـيليين المحتجين على سعي حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.

نتنياهو

وكتبت المدعية العامة في بيان أوردته القناة السابعة الإسرائـ ـيلية إن مطار بن جوريون مكان عام وبالتالي فمن حق كل إسرائـ ـيلي ممارسة حق حرية التعبير فيه والاحتجاج فيه أيضًا، لا مدير سلطة المطارات الإسرائـ ـيلية ولا أي هيئة أخرى لديها أي سلطة بموجب القانون لمنع دخول الأشخاص إلى المطار فقط على أساس حقيقة أنهم ليس لديهم تذاكر طيران لذلك اليوم".

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