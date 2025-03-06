عاجل..حماس تكشف مفاجأة بشأن مصير مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غـ ـزة

كشفت حركة حماس عن آخر الأوضاع بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار مع إسرائـ ـيل وسط تهرب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو من بدء المفاوضات.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل ما كشفته حركة حماس عن مصير مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار مع إسرائـ ـيل، وسط التعنت الإسرائـ ـيلي وتهرب نتنياهو من المضي قدمًا فيها.

حماس تكشف عن مصير مفاوضات المرحلة الثانية

ومن جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم من أجل ضمان تنفيذ باقي مراحل اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، وإلزام الاحتـ ـلال بالبدء في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

حماس

وأكد الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، التزام حركة حماس بالمراحل المختلفة للاتفاق، معربًا عن أمله في أن "تثمر اتصالات الوسطاء عن إكمال تطبيق مراحل الاتفاق من جانب الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي.

ومن ناحية أخري، أكدت مصادر رفيعة المستوي أن المحادثات بين واشنطن ومصر تناولت إدارة غـ ـزة بعد انتهاء الحـ ـرب وأسماء من سيديرون قطاع غـ ـزة.

وكشفت المصادر أن المناقشات التي جرت أمس الأربعاء، كانت بين مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسئولين في حماس، ووسطاء من مصر وقطر.

لماذا هدد ترامب حركة حماس بالـ ـهلاك؟

من ناحية أخري، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تـ ـهديدية إلى حركة حماس عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، بشأن الأسرى الإسرائـ ـليين، كما وجه رسالة تحذيرية إلى سكان غـ ـزة.

قال الرئيس الأمريكي ترامب في منشوره: "شالوم حماس (تعني مرحبا).. يمكنكم الاختيار أطلقوا سراح جميع الأسرى الإسرائـ ـليين الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا فورًا جميع جثث الأشخاص الذين قتـ ـلتموهم، وإلا فسينتهي أمركم.. فقط الأشخاص المرضى والمختلين يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومختلون".

وأضاف ترامب: "أنا أرسل إلى إسرائـ ـيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس آمنا إذا لم تفعلوا ما أقول، لقد التقيت للتو بأسراكم السابقين الذين دمـ ـرتم حياتهم، هذا تحذيركم الأخير".

ترامب يوجه رسالة تحذيرية لـ سكان غـ ـزة

وتابع ترامب: "بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت لمغادرة غـ ـزة، بينما لا تزال لديكم فرصة، وأيضا، إلى سكان غـ ـزة: "مستقبل جميل ينتظركم، ولكن ليس إذا احتجزتم أسرى، إذا فعلتم ذلك، فأنتم هـ ـالكون! اتخذوا قرارًا ذكيًا".

وجدد ترامب تأكيده: "أطلقوا سراح الأسرى الإسرائـ ـليين الآن، وإلا فستدفعون الثمن غاليًا لاحقًا".

حماس

حماس: تهـ ـديدات ترامب لـ الشعب الفلسطيني تشكل دعمًا لـ نتنياهو

ومن جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن تهـ ـديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة ضد الشعب الفلسطيني تشكل دعمًا لرئيس وزراء الاحتـ ـلال بنيامين نتنياهو، للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.

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