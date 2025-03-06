عاجل.. أول تعليق لـ حماس علي تـ ـهديد ترامب لهم بالهـ ـلاك

علقت حركة حماس علي رسالة التهـ ـديد التي بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ الشعب الفلسطيني والحركة وتوعدهم بالهـ ـلاك حال عدم الإفراج عن الأسرى الإسرائـ ـليين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي رد حركة حماس علي تهـ ـديد ترامب لهم وتنصله من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائـ ـيل وحركة حماس بوساطة أمريكية.

حماس: تهـ ـديدات ترامب لـ الشعب الفلسطيني تشكل دعمًا لـ نتنياهو

ومن جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن تهـ ـديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة ضد الشعب الفلسطيني تشكل دعمًا لرئيس وزراء الاحتـ ـلال بنيامين نتنياهو، للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.

حماس

حماس: هذا هو الشرط الوحيد لتحرير باقي الأسرى الإسرائـ ـيليين

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائـ ـيليين هو دخول الاحتـ ـلال في مفاوضات المرحلة الثانية، وإلزامه بالاتفاق الموقع برعاية الوسطاء.

حماس: إسرائـ ـيل تتهرب من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن هناك اتفاق تم توقيعه وكانت واشنطن وسيطة فيه ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على 3 مراحل، مشددًا علي أن حركة حماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى أما إسرائـ ـيل فتتهرب من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

حماس تطالب أمريكا بالضغط على الاحتـ ـلال للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية

وقال المتحدث باسم حركة حماس، في تصريحات صحفية :"مطلوب من الإدارة الأمريكية الضغط على الاحتـ ـلال للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النـ ـار".

وختم المتحدث باسم حركة حماس تصريحاته قائلًا: "هذه التهـ ـديدات تعقد المسائل باتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار وتشجع حكومة الاحتـ ـلال على عدم تنفيذ بنوده".

وجاءت تصريحات حركة حماس ردًا علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنصل فيها من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار وتبادل الأسرى الموقع بوساطة أمريكية، وطالب حركة حماس بإطلاق جميع الأسرى الإسرائـ ـيليين فورًا.

لماذا هدد ترامب حركة حماس بالـ ـهلاك؟

كما وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تـ ـهديدية إلى حركة حماس عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، بشأن الأسرى الإسرائـ ـليين، كما وجه رسالة تحذيرية إلى سكان غـ ـزة.

قال الرئيس الأمريكي ترامب في منشوره: "شالوم حماس (تعني مرحبا).. يمكنكم الاختيار أطلقوا سراح جميع الأسرى الإسرائـ ـليين الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا فورًا جميع جثث الأشخاص الذين قتـ ـلتموهم، وإلا فسينتهي أمركم.. فقط الأشخاص المرضى والمختلين يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومختلون".

وأضاف ترامب: "أنا أرسل إلى إسرائـ ـيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس آمنا إذا لم تفعلوا ما أقول، لقد التقيت للتو بأسراكم السابقين الذين دمـ ـرتم حياتهم، هذا تحذيركم الأخير".

ترامب

ترامب يوجه رسالة تحذيرية لـ سكان غـ ـزة

وتابع ترامب: "بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت لمغادرة غـ ـزة، بينما لا تزال لديكم فرصة، وأيضا، إلى سكان غـ ـزة: "مستقبل جميل ينتظركم، ولكن ليس إذا احتجزتم أسرى، إذا فعلتم ذلك، فأنتم هـ ـالكون! اتخذوا قرارًا ذكيًا".

وجدد ترامب تأكيده: "أطلقوا سراح الأسرى الإسرائـ ـليين الآن، وإلا فستدفعون الثمن غاليًا لاحقًا".

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