عاجل.. ترامب يـ ـهدد حماس بالهـ ـلاك ويوجه رسالة تحذيرية لسكان غـ ـزة

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تـ ـهديدية إلى حركة حماس عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، بشأن الأسرى الإسرائـ ـليين، كما وجه رسالة تحذيرية إلى سكان غـ ـزة.

وسبق أن هـ ـدد ترامب حركة حماس بـ "فتح أبواب الجـ ـحيم على مصراعيها" في حال عدم عودة الأسرى الإسرائـ ـليين في غـ ـزة دفعة واحدة، وتأتي تـ ـهديدات في ظل تصعيد إسرائـ ـيل حـ ـربها الوحشية علي الفلسطينيين وحركة حماس في قطاع غـ ـزة والضفة الغربية والقدس.

لماذا هدد ترامب حركة حماس بالـ ـهلاك؟

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تـ ـهديدات ترامب لـ حركة حماس، وكذلك أبرز ما جاء في رسالته لـ سكان غـ ـزة.

ترامب

قال الرئيس الأمريكي ترامب في منشوره: "شالوم حماس (تعني مرحبا).. يمكنكم الاختيار أطلقوا سراح جميع الأسرى الإسرائـ ـليين الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا فورًا جميع جثث الأشخاص الذين قتـ ـلتموهم، وإلا فسينتهي أمركم.. فقط الأشخاص المرضى والمختلين يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومختلون".

وأضاف ترامب: "أنا أرسل إلى إسرائـ ـيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس آمنا إذا لم تفعلوا ما أقول، لقد التقيت للتو بأسراكم السابقين الذين دمـ ـرتم حياتهم، هذا تحذيركم الأخير".

ترامب يوجه رسالة تحذيرية لـ سكان غـ ـزة

وتابع ترامب: "بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت لمغادرة غـ ـزة، بينما لا تزال لديكم فرصة، وأيضا، إلى سكان غـ ـزة: "مستقبل جميل ينتظركم، ولكن ليس إذا احتجزتم أسرى، إذا فعلتم ذلك، فأنتم هـ ـالكون! اتخذوا قرارًا ذكيًا".

وجدد ترامب تأكيده: "أطلقوا سراح الأسرى الإسرائـ ـليين الآن، وإلا فستدفعون الثمن غاليًا لاحقًا".

ترامب يـ ـهدد حماس بـ فتح أبواب الجحيم على مصراعيها

ومنذ أقل من شهر، هـ ـدد ترامب حركة حماس بـ"فتح أبواب الجحيم على مصراعيها" في حال عدم عودة جميع الأسرى الإسرائـ ـليين دفعة واحدة، وجاء ذلك رداً على إعلان حركة حماس تعليق الإفراج عن الأسرى الإسرائـ ـليين حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانتـ ـهاك إسرائـ ـيل لاتفاق وقف إطلاق النـ ـار في غـ ـزة.

ووصف ترامب تهديد حماس بتأخير إطلاق سراح أسرى إسرائـ ـيليين بأنّه "مريع"، متوعدًا حركة حماس بـ"جـ ـحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة جميع الأسرى الإسرائـ ـليين دفعة واحدة في الوقت المحدد وليس بالتنقيط".

خطة ترامب لتحويل غـ ـزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط وتهجير سكانها

يذكر أن ترامب اقترح خطة للسيطرة على غـ ـزة وتهجير سكانها، يهدف تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى بلاد أخرى منها مصر والأردن، الأمر الذي أثار الغضب الدولي والعربي وسط تنديدات كبيرة.

سكان غـ ـزة

وكان ترامب قد كشف عن خطته لقطاع غـ ـزة، في بداية شهر فبراير الماضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وذلك خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، إذ تركز حديثه على عدة محاور شديدة الخـ ـطورة فيما يخص قطاع غـ ـزة.

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