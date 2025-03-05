حماس تدعو لـ الاعتكاف في المسجد الأقصي لإفشال مخططات اقتحامه في رمضان

وجهت حركة حماس اليوم الثلاثاء دعوة عاجلة لـ الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصي المبارك خاصة في ظل الانتـ ـهاكات المستمرة والاقتحام اليومي للمسجد من قبل مستوطنين إسرائـ ـيليين.

واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصي المبارك في شهر رمضان وقاموا بأداء طقوس تلمودية، وسط توترات شديدة واشتـ ـباكات بين المقدسيين والمرابطين بـ المسجد الأقصى وبين المستوطنين وجنود الاحتـ ـلال من جهة أخرى.

ماذا طلبت حماس من الشعب الفلسطيني بأن المسجد الأقصي؟

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الدعوة التي وجهتها حركة حماس لـ الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصي، وسط مواصلة إسرائـ ـيل ارتكاب جـ ـرائمها البشـ ـعة في فلسطين خلال شهر رمضان.

المسجد الأقصي

ومن جانبها، دعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني المـ ـحتل ومن يستطيع من أهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى الحشد الواسع والنفير في أيام رمضان المباركة ولياليه، والاعتكاف في المسجد الأقصي المبارك.

حماس تطالب الشعب الفلسطيني بالاعتكاف في المسجد الأقصي

وقال القيادي في حركة حماس ماجد أبو قطيش: "نؤكد أهمية الاعتكاف في باحات المسجد الأقصي والتصدي لقيود الاحتـ ـلال التي يفرضها على المصلين تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، واستكمالا للحـ ـرب الصهيونية التهويدية على المسجد الأقصي من حكومة الاحتـ ـلال وجماعات الهيكل المتطرفة".

وأضاف القيادي في حركة حماس: "نشدد على ضرورة ديمومة الحشد والرباط واستنهاض الهمم وكل الطاقات في هذا الشهر الفضيل لتجديد العهد مع المسجد الأقصي المبارك، والتأكيد على إسلامية المسجد وأنه حق خالص للمسلمين دون غيرهم".

حماس: دعوة الرباط في المسجد الأقصي ينبغي أن تكون مستمرة

وتابع القيادي في حركة حماس: "دعوة الرباط في المسجد الأقصي ينبغي أن تكون مستمرة، ويجب على كل من يستطيع الوصول للأقصى المحافظة على التواجد الدائم فيه، وعدم الرضوخ لقرارات الاحتـ ـلال وسياساتها الهادفة لترك المسجد وحيدًا".

حماس: الاحتـ ـلال صعّد من سياسة الإبعاد والاعتقال للمرابطين في المسجد الأقصي

وزاد القيادي في حماس: "إن الاحتـ ـلال ومع بدء شهر رمضان صعّد من سياسة الإبعاد والاعتقال للمرابطين وملاحقة رواد المسجد الأقصي والتضييق عليهم وتقييد المخالفات بحق مركباتهم وتهديدهم، في محاولة يائسة لتفريغ المسجد".

وختم تصريحاته قائلًا: "إن شعبنا كما تصدى للاحتـ ـلال وانتصر عليه في معركة البوابات سينتصر عليه، وسيبقى حاضرًا على الأرض وفي المسجد الاقصي، فشعبنا المؤمن بطوفان الأقصى ومقاومته التي نهضت في أقدس المعارك نصرة لمقدساتها، قادر على أن يتصدى لهذه الحكومة والجماعات المتـ ـطرفة وقادر على الانتصار عليها ورد كيدها مهزومة بإذن الله".

تفاصيل اقتـ ـحام مئات المستوطنين المسجد الأقصي

وفي ثالث أيام رمضان، اقتـ ـحم 548 مستوطنا إسرائـ ـيليًا، باحات المسجد الأقصي المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات شرطة الاحتلال الإسرائـ ـيلي خلال شهر رمضان المبارك.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد الأقصي، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

المسجد الأقصي

وفي سياق متصل، اقتـ ـحمت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بلدتي الرام وسلوان، في مدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتـ ـلال جابت شوارع وأزقة البلدتين.

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