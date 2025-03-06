معلومات مهمة عن رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد

يستعد اللواء إيال زامير لاستلام منصبه الجديد رسميًا كـ رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي خلفاً لـ هرتسي هاليفي الذي استقال في يناير الماضي على خلفية الفشل في التصدي لهجوم طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.

وسيستلم رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الذي أصبح الرئيس الـ 24 مهام منصبه رسميًا، حيث سيقلده رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو الرتبة الجديدة خلال حفل التسليم والتسلم الذي يقام في وزارة الحـ ـرب، ويتخلله خطابات رسمية.

إيال زامير يتولي مهام منصبه كـ رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن اللواء إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد، وأبزر التحديات التي تواجهه.

رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي

يعد اللواء إيال زامير هو ثالث رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي ينشأ في إيلات، بعد شاؤول "موفاز وغادي آيزنكوت"، كما أنه أول رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي يأتي من سلاح المدرعات.

تفاصيل استقالة هرتسي هليفي عل يخلفية فشله في طوفان الأقصي

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي المنتهية ولايته هرتسي هليفي، قد أعلن استقالته من منصبه على خلفية فشله في السابع من أكتوبر 2023، حيث قال حينها: "أبلغت وزير الحـ ـرب استقالتي على ضوء الاعتراف بفشلنا في السابع من أكتوبر، وستدخل الاستقالة حيز التنفيذ اليوم الخميس الموافق 6 مارس، مضيفاً: أنّ الجيش الإسرائـ ـيلي فشل في مهمته الدفاع عن إسرائـ ـيل والدولة دفعت ثمنا باهظا، وأتحمل المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائـ ـيلي في 7 أكتوبر 2023".

معلومات عن رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد

ولد إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد في مدينة إيلات، في 26 يناير 1966، وانضم إلى سلاح المدرعات عام 1984، وتخرج من دورة قادة الدبابات في 1985، وحصل على شهادة ضابط مدرعات في عام 1986.

ويعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد من القادة المقربين من الدوائر السياسية العليا في إسرائـ ـيل، حيث سبق أن عمل سكرتيرًا عسكريًا لـ بنيامين نتنياهو وهو ما يعزز نفوذه داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائـ ـيل.

وكشفت قناة (اي 24) الإسرائـ ـيلية عن معلومات عن رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد، قائلًا أنه خدم في آخر منصب له في الجيش الإسرائـ ـيلي كنائب لرئيس هيئة الأركان، وقبل ذلك شغل سلسلة من المناصب العُليا، بما في ذلك قائد القيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائـ ـيلية.

المناصب التي تقلدها رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد

قاد رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد كتيبة 75، ثم أصبح قائد اللواء المدرع السابع، وتولى قيادة القيادة الجنوبية في جيش الاحتـ ـلال، وهي الجبهة المسؤولة عن قطاع غـ ـزة.

وشغل رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، حيث عمل مستشارًا عسكريًا لبنيامين نتنياهو.

وتولي رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد منصب نائب رئيس الأركان، قبل أن ينتقل لاحقًا لإدارة وزارة الدفاع.

نتنياهو

أبرز التحديات علي طاولة رئيس أركان الجيش الإسرائـ ـيلي الجديد

ويأتي تعيين الجنرال احتياط إيال زامير في وقت شديد الخطورة، حيث تواجه فيه إسرائـ ـيل تحديات أمنية وعسـ ـكرية متزايدة، خاصة بعد الهـ ـجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، وما تبعه من تداعيات عسـ ـكرية وسياسية داخل إسرائـ ـيل.

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