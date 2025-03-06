توجيهات عاجلة بشأن صرف تعويضات المستحقين من امتداد محور الفريق كمال عامر

صرف تعويضات المستحقين.. في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المتأثرين بالمشروعات القومية، صدرت توجيهات عاجلة بـ صرف تعويضات المستحقين عن مشروع امتداد محور الفريق كمال عامر.

و يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتعويض المواطنين المتأثرين بالمشروعات التنموية، وضمان حصولهم على حقوقهم وفق إجراءات عادلة وسريعة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي التوجيهات العاجلة بشأن صرف تعويضات المستحقين عن مشروع امتداد محور الفريق كمال عامر، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان حقوق المواطنين المتأثرين بالمشروعات التنموية وسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة.

اجتماع حكومي لمتابعة المشروع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، واللواء عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة المدنية.

متابعة المشروعات القومية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع جاء في إطار متابعة المشروعات القومية للبنية التحتية، بهدف تعزيز التنمية ودعم القطاعات الواعدة، حيث تم استعراض معدلات تنفيذ مشروع امتداد محور الفريق كمال عامر.

صرف تعويضات المستحقين

تطوير البنية التحتية وربط المحاور

تناول الاجتماع تطورات العمل في مشروع امتداد محور 3 يوليو وربطه بمحور الفريق كمال عامر، إلى جانب بحث موقف صرف التعويضات للمستحقين.

محور استراتيجي لتعزيز الربط بين الطرق الرئيسية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن امتداد محور الفريق كمال عامر يمتد بطول 17 كيلومترًا، ليربط بين الطريق الدائري والطريق الدائري الأوسطي، مما يسهم في تحسين السيولة المرورية ودعم شبكات النقل.

صرف تعويضات المستحقين

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات للمستحقين دون تأخير، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.

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