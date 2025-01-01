مدبولي يفصح عن تفاصيل جديدة لسياسة الضريبة على الهواتف المحمولة في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تحديثات بشأن سياسات الضريبة على الهواتف المحمولة، حيث أشار إلى ضرورة تعزيز الإيرادات الحكومية وتحفيز الصناعة المحلية ،وأن هذا القرار يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين السياسات الضريبية والاستراتيجيات الوطنية.

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وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أي جهاز سيدخل الدولة من اليوم سيخضع لضرائب ورسوم.

وأضاف رئيس الوزراء:"لو شاهدنا من الرؤية الشاملة عندنا في مصر5 مصانع تشتكي من التهريب، وحجم الأجهزة اللي بتدخل الدولة كثيرة جداً ".

وتابع: الكثير من الدول لجأت لفرض الضرائب على الأجهزة مثلما فعلت الدولة المصرية.

وأوضح أن هذا القرار لن يتم تطبيقه على المصريين في الخارج، حيث قال:" بالنسبة للمصريين في الخارج اللي هيدخل مصر بالتليفون، لأنه شغال بره مش هيدفع حاجة، إحنا بنتكلم على المواطن اللي كل شوية يشتري موبايل ".

وأشار إلى أن هذا القرار سيطبّق على منْ يشتري هاتفًا حديثًا فقط، لافتا إلى أن الهدف من فرض ضرائب على الموبايلات تشجيع الصناعة المحلية .

وأكد رئيس الوزراء،أن قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات هو المستقبل، والعالم كله أصبح يعتمد عليه وهناك اهتمام كبير بهذا القطاع .

ووجه مدبولي رسالة للأسرالمصرية والشباب بالاهتمام بهذا القطاع، حيث إن هذه التخصصات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيكون لها عائد كبير على الشباب والدولة.

وأضاف:" الولد أو البنت اللي هيتخرجوا من هذه التخصصات، أقل راتب هيكون 15 لـ 20 ألف جنيه في الشهر، دا المستقبل اللي لازم نتحرك فيه، دا قطاع واحد في مصر وبره مصر".

شروط تطبيق المنظومة الجديدة

تسري هذه المنظومة على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة التي لم يتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، ولا تشمل الهواتف التي تم شراؤها أو تشغيلها مسبقًا داخل البلاد أو من الخارج.

خطوات التحقق من الرسوم عبر التطبيق

للتأكد من وجود رسوم مستحقة على هاتفك المحمول أم لا، يتعين على المستخدم إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، والمتوفر ضمن إعدادات الهاتف، عبر خانة مخصصة في تطبيق "تليفوني"، بعد ذلك، تظهر رسالة توضح إذا كانت هناك رسوم على الهاتف أم لا.

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الآن كيفية تحميل تطبيق تليفوني telephony على الآيفون والاندرويد





