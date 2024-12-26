ضرائب الهواتف المستوردة.. بعد تصدرها التريند الحكومة ترد

ضرائب الهواتف المستوردة.. أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أنه لا صحة لما يُشاع حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وجاء هذا التصريح في إطار ندوة صحفية، إذ أوضحت فيها عبدالعال الحقائق بشأن الشائعات التي انتشرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.

ويبين الموجز في السطور التالية حقيقة فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

لا ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة

صرّحت عبدالعال بشكل قاطع أن الهواتف المحمولة المستوردة لا تخضع حالياً لأي ضرائب إضافية، ونفت صحة ما تم تداوله عن فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة التي تُستخدم مع شرائح الاتصالات المصرية لمدة تزيد عن 90 يوماً، وأكدت أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

قانون الضرائب واضح وصريح

وذكرت رئيس مصلحة الضرائب أن قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة في مصر يتمتع بالوضوح والشفافية، ولا يحتوي على أي نصوص تشير إلى فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة، وكما شددت على أن أي تعديل أو إضافة إلى القوانين الضريبية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لضمان وصول المعلومة بشكل صحيح للمواطنين.

الهواتف المستوردة

نفي الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

تناولت عبدالعال مسألة الشائعات التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة، مؤكدة أن الجهات المختصة ملتزمة بتوضيح الحقائق أولاً بأول لتجنب انتشار المعلومات المغلوطة، وكما دعت المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

لا نية لفرض ضرائب جديدة حالياً

في ختام حديثها، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الحكومة المصرية لا تفكر حالياً في فرض أي ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة أو أي سلع أخرى دون دراسة متأنية وطرحها للنقاش المجتمعي. وأشارت إلى أن الأولوية في الوقت الحالي هي تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا النفي الرسمي ليضع حداً للشائعات حول فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، ويؤكد على التزام الحكومة المصرية بالشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين، وينصح دائماً بالرجوع إلى المصادر الرسمية لتفادي الالتباس أو تداول معلومات غير صحيحة.

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