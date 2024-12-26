قرارات جديدة للإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الحكومة عن قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم سوق السيارات المحلي وتوفير احتياجات المستهلكين بكفاءة وسرعة.

وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم عملية الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، وبدأ تطبيق هذه الضوابط اعتبارًا من الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، بهدف تعزيز شفافية الإجراءات وتنظيم سوق السيارات المستوردة.

وتهدف هذه القرارات إلى تقليل فترات الانتظار في الموانئ، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يسهم في خفض التكلفة الإجمالية لاستيراد السيارات، وبالتالي دعم استقرار الأسعار في السوق.

ضوابط استيراد السيارات الجديدة لعام 2025

وتضمنت الضوابط الجديدة عددًا من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند استيراد السيارات من الخارج:

1. تحديد عدد السيارات المسموح باستيرادها، حيث يُسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط للاستعمال الشخصي خلال فترة خمس سنوات.

2. إثبات القدرة المالية، فيجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يُثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها

3. طرق الدفع المعتمدة، حيث يجب أن يتم سداد قيمة السيارة عبر طرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة داخل مصر، مع الأخذ في الاعتبار تُستثنى من هذا الشرط سيارات الدبلوماسيين، والمصريين العاملين في الخارج التي تم سداد قيمتها في الخارج.

الاستثناءات من تطبيق القرار

أكدت وزارة الاستثمار أن القرار لا ينطبق على الحالات التالية..

السيارات المستوردة التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.

السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية بشأنها أو تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.

السيارات المستوردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

السيارات المستوردة

قرارات سابقة متعلقة باستيراد سيارات ذوي الهمم

في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة شروطًا جديدة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم، والتي يستعرضها موقع الموجز على النحو التالي..

1. بطاقة إثبات الإعاقة، حيث يتطلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كشرط أساسي لاستيراد السيارة.

2. تسجيل السيارة، يجب تسجيل السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة مباشرة.

3. قيود على سعة المحرك، فيُشترط ألا تزيد السعة اللترية للمحرك عن 1600 سي سي.

4. الالتزام بفترة الحظر على البيع، حيث يمنع بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإعفاء الجمركي.

إجراءات الكشف الطبي المطلوبة

لتنظيم عملية السيارات المستوردة الخاصة بذوي الهمم، أصدرت وزارة الصحة تعليمات جديدة تتعلق بالتسجيل الإلكتروني لحجز الكشف الطبي، ويقدم الموجز هذه الإجراءات، على النحو التالي..

إدخال البيانات الشخصية وتحديد نوع الإعاقة.

اختيار مكان الكشف الطبي المناسب.

تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الخدمات المتكاملة والتقارير الطبية.

الأزمة الحالية في الموانئ المصرية

تسبب قرار وقف السيارات المستوردة في احتجاز آلاف السيارات بالموانئ المصرية، ما خلق تحديات إضافية للمستوردين.

وأوضح أحمد رضوان، أحد مستوردي السيارات المجهزة، أن شركته أوقفت استقبال مستندات العملاء مؤقتًا حتى تتضح تفاصيل القرارات، مناشدا الجهات المعنية تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن رسوم الأرضيات والغرامات المفروضة.

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