طريقة الحصول على سيارات المعاقين .. الخطوات والأوراق المطلوبة

سيارات ذوي الإعاقة 2024.. إرتفعت معدلات البحث عبر جوجل.. عن شروط الحصول على سيارات معاقين 2024، وذلك معافاة من الجمارك، من قبل ذوي الإحتياجات الخاصة، وهذا ماسيعرضه الموجز فيما يلي.

التقديم على سيارات المعاقين

حيث قد أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الإمتيازات لهؤلاء الأشخاص وذلك في حال الحصول على سيارات ذوي الإعاقة، بناءاً على القرارات السابقة التي أعلنتها الوزارة، ويأتي ذلك في إطار خطتها المقدمة للتيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختلف بين التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، وإمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، وذلك فضلاً عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

أهم شروط الحصول على حصول سيارات ذوي الإعاقة

ويشترط من أجل الحصول على سيارات معاقين لعام 2024، أن يكون المتقدم لها حاملاً لبطاقة الخدمات المتكاملة، وأن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة تماماً للتقرير الطبي الذي يستخرجه من القومسيون الطبي، فضلاً عن اجتياز الشخص الكشف الطبي، كما يشترط أيضاً للحصول على سيارة ذوي معاقين أن يكون مصري الجنسية، وأن تكون السيارة مسجلة بإسم الشخص صاحب الإعاقة.

طريقة الحصول على سيارات المعاقين 2024

1- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بناءً على ما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى أن يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم أيضاً عمل حجز للكشف الطبي، ثم تسجيل البيانات المتمثلة في البيانات الشخصية كالرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة والحالة الاجتماعية والعنوان والوظيفة ورقم التليفون.

2- وبعدها اختيار نوع الإعاقة، سواء إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية أو نفسية أو أمراض دم، وذلك فضلاً عن أمراض قلب، أما إذا كان المعاق قاصراً يتم تسجيل البيانات الخاصة بإسم ولي الأمر أو الوصي والرقم القومي وصفته أيضاً.

3- وبعد ذلك اختيار مكان الكشف الطبي سواء في الإدارة العامة للمجالس الطبية أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية أو سوهاج، وبالإضافة إلى اختيار تاريخ الكشف الطبي، ثم اختيار الجمرك المطلوب.

4- وأخيراً عقب إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيانا يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والأوراق المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقاً لكل إعاقة مسجلة.

المستندات المطلوبة للتقديم على سيارات ذوي الإعاقة

أولا صورة من البطاقة الشخصية.

ثم صورة بطاقة الخدمات الاجتماعية.

وبعدها نسخة من رخصة القيادة.

وأيضاً التقارير الطبية لتشخيص حالة الإعاقة.

كما لا يجوز أيضاً لمن سبق له الحصول على سيارات معاقين مجهزة طبياً الحجز، إلا عقب مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة، وقد شددت وزارة الصحة على أنّ البيانات التي يتم تسجيلها تعتبر بمثابة إقرار بصحتها ويتحمل الشخص المسؤولية القانونية عنها.

أهم شروط الحصول على سيارة ذوي القدرات الخاصة

-في البداية يجب أن يبدأ سن المتقدم من 18 سنة فأكثر، وأن يكون مصري الجنسية.

ثم يجب أن تكون السيارة مسجلة بإسم الشخص صاحب الإعاقة.

وأيضاً سعة السيارة اللترية لا يجب أن تزيد عن 1600 cc.

وبالإضافة إلى وجوب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

ولا يمكن بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك.

وبعدها يلزم ضرورة اجتياز الكشف الطبي وإتاحة تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقرير من المجلس الأعلى.

سيارات ذوي الإعاقة

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