اعرف أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم.. بأسعار معقولة وخيارات تناسب جميع الميزانيات

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم.. تعد سيارة المعاقين وسيلة أساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحركة والاستقلالية، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للحياة والعمل والدراسة.

وفي ظل التطور المستمر في مجال السيارات والتكنولوجيا المساعدة، يبحث الكثيرون عن أحدث المعلومات حول أسعار سيارات المعاقين، وخاصة في مدن مثل بورسعيد.

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم

يقدم لكم موقع الموجز، أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم، حيث تعتبر سيارة المعاقين أداة أساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش حياة مستقلة ومفعمة بالنشاط.

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم 2024

عند اختيار سيارة معاقين، يجب مراعاة العديد من العوامل، مثل نوع السيارة والمواصفات والتعديلات والسع، وجاءت الأسعار كالتالي:

لا يفوتك الحكومة تدرس منع استيراد سيارات المعاقين لمدة 10 سنوات.. فيديو

سيارة سكودا فانتازيا موديل 2020 للمعاقين بسعر 160000 جنيه تقريبًا.

سيارة مرسيدس E250 أتوماتيك موديل 2010 للمعاقين مستعملة بسعر 400000 جنيه تقريبًا.

سيارة مرسيدس C180 أتوماتيك موديل 2012 للمعاقين مستعملة بسعر 420000 جنيه تقريبًا.

سيارات شوما 1 للمعاقين بسعر يبدأ من 24000 جنيه ويصل إلى 34000 جنيه تقريبًا.

سيارات نوبيرا 1 للمعاقين بسعر يبدأ من 25000 جنيه ويصل إلى 30000 جنيه تقريبًا.

سيارات نوبيرا 2 للمعاقين بسعر يبدأ من 27000 جنيه ويصل إلى 37000 جنيه تقريبًا.

سيارات لاسيتي أوبترا للمعاقين بسعر يبدأ من 42000 جنيه ويصل إلى 48000 جنيه تقريبًا.

سيارات افانتي النترا القديمة للمعاقين بسعر يبدأ من 35,000 جنيه ويصل إلى 40000 جنيه تقريبًا.

سيارات لافيتا ماتريكس بمحرك 1500 سي سي للمعاقين بسعر يبدأ من 36000 جنيه ويصل إلى 42000 جنيه تقريبًا.

سيارات ماتريكس بمحرك 1600 سي سي للمعاقين بسعر يبدأ من 55000 جنيه ويصل إلى 80000 جنيه تقريبًا.

سيارات فابيا هاتشباك للمعاقين بسعر يبدأ من 55000 جنيه ويصل إلى 75000 جنيه تقريبًا.

سيارات هوندا للمعاقين بسعر يبدأ من 65000 جنيه ويصل إلى 85000 جنيه تقريبًا.

سيارات كيا للمعاقين بسعر يبدأ من 38000 جنيه ويصل إلى 140000 جنيه تقريبًا.

سيارات دايو للمعاقين بسعر يبدأ من 38000 جنيه ويصل إلى 80000 جنيه تقريبًا.

سيارات افانتي النترا للمعاقين بسعر 60000 جنيه تقريبًا.

سيارات فولكس فاجن فور للمعاقين بسعر يبدأ من 95000 جنيه ويصل إلى 100000 جنيه تقريبًا.

شروط الحصول على سيارات المعاقين في بورسعيد

اشتراط أن يكون صاحب الطلب من ذوي الهمم.

التسجيل في وزارة التضامن وحمل بطاقة الخدمات المتكاملة.

تجهيز السيارة فنيًا لتتناسب مع الحالة الطبية للمتقدم.

تسجيل السيارة باسم الشخص صاحب الطلب.

حيازة الجنسية المصرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

حمل شهادة تثبت الإعاقة.

اجتياز الفحص الطبي لتحديد نسبة الإعاقة.

تقديم تقرير مالي عن مقدم الطلب.

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم

طرق الحصول على سيارات المعاقين في بورسعيد 2024

تقديم طلب لأقرب فرع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

إدراج بطاقة الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة في الطلب.

تضمين العنوان، الوظيفة الحالية، ونوع الإعاقة في الطلب.

تقديم تقرير طبي يوضح نوع الإعاقة.

لا يفوتك بالرابط والخطوات.. نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2024

أماكن الفحص الطبي لسيارات المعاقين

الإدارة العامة للمجلس الطبي بمحافظة القاهرة.

المجلس الطبي العام بمحافظة الإسكندرية.

المجلس الطبي العام بمحافظة سوهاج.

المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

المستشفيات الجامعية والتعليمية.

المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.



قد يهمك أيضا..

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. إليك التفاصيل كاملة

الحكومة تدرس منع استيراد سيارات المعاقين لمدة 10 سنوات.. فيديو