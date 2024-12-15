خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والاسم 2025

يهتم الكثير من المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بمتابعة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمعرفة احقيتهم من عدمها للإستفادة من هذا البرنامج.

وعبر التقرير التالي الموجز ينقل تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بخطوات سهلة وبسيطة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة

وتدور معظم تساؤلات المواطنون عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 كالآتي:

-كيف اعرف كارت الخدمات المتكاملة طلع ولا لسه؟

-متى استلام كارت الخدمات المتكاملة؟

-كام معاش كارت الخدمات المتكاملة؟

خطوات الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بإمكانك معرفة حالة طلبك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك باستخدام الرقم القومي الخاص بك.

أولا: قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

ثانيا: قم بإدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة.

ثالثا: اضغط على بحث وبعدها ستظهر لك نتيجة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عقب التأكد من جاهزية الكارت عن طريق الموقع أو رسالة نصية تصل إليك، يمكنك التوجه إلى مكتب البريد المحدد لإستلامه.

وإذا كان هناك تأخير، يُفضل أن تقوم بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي أو مكتب التأهيل الاجتماعي القريب منك.

طريقة الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالإسم

ليس بإمكانك الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم ولكن تستطيع الإتصال بالخط الساخن 1444 وإدخال الرقم القومي وقت الطلب وذلك للحصول على المعلومات اللازمة، كما يمكن أيضاً للراغبين زيارة مكاتب التضامن الاجتماعي المحلية، مع تقديم بطاقة الرقم القومي والإستعلام مباشرة من الموظف المختص.

وقت إصدار كارت الخدمات المتكاملة

عادةً، ما يتم إصدار الكارت في غضون 30 إلى 45 يومًا من تقديم الطلب واستكمال كافة المستندات المطلوبة، بما في ذلك الكشف الطبي.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة يتيح مجموعة واسعة من الإمتيازات من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها:

-الإعفاءات الضريبية:

حيث يتم الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة.

-وأيضاً إعفاء من الرسوم الضريبية لبعض الفئات المستحقة.

-والخدمات الصحية:

حيث يكون العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية.

-وبالإضافة إلى الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مدعومة أو مجانًا.

-والمعاشات والدعم المالي:

إمكانية الحصول على معاش "كرامة" للأشخاص ذوي الإعاقة.

-وأولوية في برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي.

-والتنقل والمواصلات:

حيث تتواجد تخفيضات أو إعفاءات على أسعار وسائل النقل العامة.

-وأولوية في استخراج تراخيص القيادة الخاصة بالسيارات المجهزة.

-وفرص التعليم:

إعفاء أو تخفيض الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية.

-وتقديم الدعم اللازم بهدف دمج الطلاب ذوي الإعاقة في النظام التعليمي.

-والأولوية في الخدمات الحكومية: أولوية في الحصول على الوحدات السكنية المخصصة لذوي الإعاقة.

-وأيضاً تسهيلات في التعاملات مع الجهات الحكومية والبنوك.

-وبالإضافة إلى التوظيف: ضمان نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والشركات.

-ودعم برامج التدريب والتأهيل المهني.

-وخدمات أخرى:

الإعفاء من الرسوم الجمركية أثناء استيراد الأجهزة التعويضية.

-وأخيراً أولوية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم حكومي.

الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الإجتماعي

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