طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة .. بالرابط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للعام 2024، وذلك بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المقدمة لهم من خلال هذا الكارت يتيح كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على العديد من التسهيلات والمزايا مثل الدعم المالي والرعاية الصحية، ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام باستخدام الرقم القومي، حيث يمكن لهم التحقق من حالة الكارت وإتمام الإجراءات اللازمة عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وفيما يلى سنعرض لكم من خلال الموجز خطوات الاستعلام وطريقة التقديم للحصول على الكارت في هذا التقرير.

كارت الخدمات المتكاملة

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد عمره عن 60 عامًا.

أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ألا يكون لديه دخل ثابت.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا والتي تتمثل بالتالي:

الحصول على معاش شهري.

الحصول على مساعدات عينية ونقدية.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المُجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الإعفاء من مصروفات المدارس.

الحصول على تخفيضات على وسائل النقل العام.

أولوية الحصول على وحدات سكنية مُجهزة.



الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

إحضار صورة من البطاقة الشخصية والأصل.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

تقديم صورة من شهادة ميلاد الأطفال والأصل وحضور ولي الأمر.

قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

تجهيز 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.



رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

الدخول على الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــا.

اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة

وضع الرقم القومي الخاص بالمتقدم ليتم الاستعلام.

الضغط على أيقونة “بحث” تظهر حالة الطلب.



رابط الاستعلام عن طلب كارت الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة الصحة والسكان، رابط من أجل الاستعلام عن طلب كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة الصحة بهدف التسهيل على المواطنين، وللدخول عبر الموقع اضغط هنـــــــا.

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