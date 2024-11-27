أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة في السوق المصري27 نوفمبر 2024

شهدت أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة 2024 تغيرات ملحوظة، حيث تباينت الأسعار الرسمية عن متوسط الأسعار في السوق، وهو ما يعكس الطلب المرتفع على بعض الفئات مقارنة بالعرض المتاح.

وتواصل سيارات فيات تيبو جذب الأنظار في السوق المصري، حيث شهدت الأسعار الرسمية ومتوسط أسعار السوق تغييرات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، وتعتبر فيات تيبو من السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة في فئتها، لما توفره من تصميم أنيق وأداء قوي، ونكشف لكم عبر الموجز أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة 2024.

أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة 2024

فيات تيبو 2022 بفئة 1.6 A/T Sedan Entry، يبلغ متوسط سعرها في السوق حوالي 1,200,000 جنيه.

أما موديل فيات تيبو 2025 بفئة 1.4 M/T F/O Sedan، فيبلغ السعر الرسمي 749,900 جنيه، بينما سجل متوسط سعر السوق ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 4,510,000 جنيه، مما يعكس زيادة الطلب على هذا الطراز.

بالنسبة لموديل فيات تيبو 2024 بفئة 1.6 A/T Sedan Entry FL، يبلغ السعر الرسمي 1,100,000 جنيه، في حين أن متوسط سعر السوق وصل إلى 1,155,625 جنيه.

موديل فيات تيبو 2024 بفئة 1.6 A/T H/L Sedan يُباع بسعر رسمي قدره 1,325,000 جنيه، بينما متوسط السعر في السوق يُقدّر بحوالي 1,047,222 جنيه.

هذه الأرقام تعكس التغيرات المستمرة في سوق السيارات، حيث يواجه السوق المصري تحديات تتعلق بارتفاع الطلب، محدودية المعروض، وتأثيرات الأسعار العالمية على السوق المحلية.

سيارات فيات تيبو

أسعار سيارات دايو نوبيرا

دايو نوبيرا 2000: 190,000 جنيه

دايو نوبيرا 2001: 205,000 جنيه

دايو نوبيرا 2003: 250,000 جنيه

دايو نوبيرا 2004: 260,000 جنيه



أسعار السيارات المستعملة

أسعار سيارات رينو لوجان

رينو لوجان 2006: 220,000 جنيه

رينو لوجان 2009: 240,000 جنيه

رينو لوجان 2010: 260,000 جنيه

رينو لوجان 2011: 275,000 جنيه

أسعار سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند 2013: 200,000 جنيه

جيلي إمجراند 2014: 240,000 جنيه

جيلي إمجراند 2015: 290,000 جنيه

أسعار سيارات كيا سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021: 400,000 جنيه

كيا سيراتو 2014: 589,000 جنيه

كيا سيراتو 2005: 200,000 جنيه

أسعار سيارات هيونداي

هيونداي أكسنت 2011: 350,000 جنيه

هيونداي أكسنت 2015: 550,000 جنيه

هيونداي أكسنت 1999: 200,000 جنيه

أسعار سيارات هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا 2006: 235,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2008: 285,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2015: 260,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2016: 390,000 جنيه

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