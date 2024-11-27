أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة في السوق المصري27 نوفمبر 2024
شهدت أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة 2024 تغيرات ملحوظة، حيث تباينت الأسعار الرسمية عن متوسط الأسعار في السوق، وهو ما يعكس الطلب المرتفع على بعض الفئات مقارنة بالعرض المتاح.
وتواصل سيارات فيات تيبو جذب الأنظار في السوق المصري، حيث شهدت الأسعار الرسمية ومتوسط أسعار السوق تغييرات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، وتعتبر فيات تيبو من السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة في فئتها، لما توفره من تصميم أنيق وأداء قوي، ونكشف لكم عبر الموجز أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة 2024.
أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة 2024
- فيات تيبو 2022 بفئة 1.6 A/T Sedan Entry، يبلغ متوسط سعرها في السوق حوالي 1,200,000 جنيه.
- أما موديل فيات تيبو 2025 بفئة 1.4 M/T F/O Sedan، فيبلغ السعر الرسمي 749,900 جنيه، بينما سجل متوسط سعر السوق ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 4,510,000 جنيه، مما يعكس زيادة الطلب على هذا الطراز.
- بالنسبة لموديل فيات تيبو 2024 بفئة 1.6 A/T Sedan Entry FL، يبلغ السعر الرسمي 1,100,000 جنيه، في حين أن متوسط سعر السوق وصل إلى 1,155,625 جنيه.
- موديل فيات تيبو 2024 بفئة 1.6 A/T H/L Sedan يُباع بسعر رسمي قدره 1,325,000 جنيه، بينما متوسط السعر في السوق يُقدّر بحوالي 1,047,222 جنيه.
هذه الأرقام تعكس التغيرات المستمرة في سوق السيارات، حيث يواجه السوق المصري تحديات تتعلق بارتفاع الطلب، محدودية المعروض، وتأثيرات الأسعار العالمية على السوق المحلية.
أسعار السيارات المستعملة
أسعار سيارات دايو نوبيرا
- دايو نوبيرا 2000: 190,000 جنيه
- دايو نوبيرا 2001: 205,000 جنيه
- دايو نوبيرا 2003: 250,000 جنيه
- دايو نوبيرا 2004: 260,000 جنيه
أسعار سيارات رينو لوجان
- رينو لوجان 2006: 220,000 جنيه
- رينو لوجان 2009: 240,000 جنيه
- رينو لوجان 2010: 260,000 جنيه
- رينو لوجان 2011: 275,000 جنيه
أسعار سيارات جيلي إمجراند
- جيلي إمجراند 2013: 200,000 جنيه
- جيلي إمجراند 2014: 240,000 جنيه
- جيلي إمجراند 2015: 290,000 جنيه
أسعار سيارات كيا سيراتو
- كيا جراند سيراتو 2021: 400,000 جنيه
- كيا سيراتو 2014: 589,000 جنيه
- كيا سيراتو 2005: 200,000 جنيه
أسعار سيارات هيونداي
- هيونداي أكسنت 2011: 350,000 جنيه
- هيونداي أكسنت 2015: 550,000 جنيه
- هيونداي أكسنت 1999: 200,000 جنيه
أسعار سيارات هيونداي فيرنا
- هيونداي فيرنا 2006: 235,000 جنيه
- هيونداي فيرنا 2008: 285,000 جنيه
- هيونداي فيرنا 2015: 260,000 جنيه
- هيونداي فيرنا 2016: 390,000 جنيه
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