ضوابط جديدة لتنظيم خروج سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من الموانئ

يتجه ملف سيارات المعاقين نحو انفراجة كبيرة مع قرب الإعلان الرسمي عن الضوابط الجديدة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويترقب أصحاب الهمم القرارات التي ستحدد آليات الإفراج عن سيارات المعاقين المتوقفة بالموانئ منذ فترة طويلة.

ضوابط جديدة تضمن العدالة للجميع

بحسب مصادر داخل وزارة المالية، انتهت اللجنة المكلفة بوضع الضوابط النهائية من صياغة القواعد المنظمة للإفراج عن سيارات المعاقين، والتي تراعي حقوق ذوي الهمم إلى جانب ضمان حقوق الدولة.

وتضمنت المسودة النهائية التي عُرضت على مجلس الوزراء، تقسيم السيارات إلى ثلاث فئات رئيسية، مع وضع شروط محددة لكل فئة لضمان تحقيق العدالة وتفادي أي استغلال للمزايا الممنوحة.

تقسيم سيارات المعاقين إلى ثلاث فئات

الفئة الأولى: تضم السيارات المستوردة بشكل مباشر من الخارج لأصحاب الحقوق المؤكد استحقاقهم، والتي سيتم الإفراج عنها دون أي رسوم.

الفئة الثانية: تشمل المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة"، إذ ترى وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الفئة غير قادرة على شراء السيارات.

الفئة الثالثة: تضم السيارات الاستثمارية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية، وسيتم الإفراج عنها بعد دفع الجمارك والغرامات المستحقة كاملة أو إعادة تصديرها.

موعد الإفراج عن سيارات المعاقين

أكدت المصادر أن الإفراج عن السيارات المتوقفة في الموانئ، سيبدأ فور نشر الضوابط الجديدة في الجريدة الرسمية، وهو ما يُتوقع حدوثه قريبًا.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إنهاء الملف بشكل عادل ومنظم.

استئناف استيراد السيارات بداية 2025

إلى جانب الإفراج عن سيارات المعاقين الحالية، سيتم السماح بعودة استيراد سيارات المعاقين وفق الضوابط الجديدة مع بداية العام المقبل 2025، ما يفتح الباب أمام تعزيز حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع.

جهود لضمان الشفافية وحماية الحقوق

تمثل هذه الخطوات جزءًا من جهود الدولة لضمان الشفافية وحماية حقوق ذوي الهمم، مع وضع إجراءات صارمة لمنع أي استغلال للتسهيلات المقدمة لهم، وتعكس القرارات المنتظرة التزام الحكومة بتقديم دعم حقيقي ومستدام لهذه الفئة المهمة.

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