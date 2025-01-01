حمل التطبيق الآن طريقة تسجيل الهواتف المحمولة عبر تليفوني

طريقة تسجيل الهواتف المحمولة عبر تليفوني.. تطبيق جديد يحمل اسم "تليفوني" أعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبحسب ما هو معلن فإن التطبيق أنشيء خصيصًا بهدف تنظيم تسجيل الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج وتطبيق رسوم وضرائب عليها.

وينشر الموجز في السطور التالية طريقة تسجيل الهواتف المحمولة عبر تطبيق تليفوني، وموعد تنفيذ القرار بفرض ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الجارج.

تطبيق تليفوني

موعد بدء فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج؟

طريقة تسجيل الهواتف المحمولة عبر تليفوني، وأعلن عن إنه بداية من العام الجديد، أول يناير 2025 سيتم فرض ضريبة ورسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، ومن الضروري تسجيل أي هاتف محمول وارد من الخارج عبر التطبيق الجديد.

طريقة التسجيل عبر تطبيق تليفوني

طريقة تسجيل الهواتف المحمولة عبر تليفوني.. ولتسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يمكنك من خلال اتباع هذه الخطوات.

- تحميل تطبيق "تليفوني" من متجر التطبيقات الخاص بجهازك، سواء كان أندرويد فيكون من تطبيق جوجل بلاي، أما إذا كان أيفون فيكون من متجر آب استور.

- تسجيل بيانات الهاتف، بما في ذلك الرقم التسلسلي للجهاز (IMEI).

- حساب قيمة الرسوم والضريبة المستحقة وسدادها إلكترونيًا عبر التطبيق حال فرض ضريبة على الهاتف المحمول.

ما هي الهواتف المستثناة من فرض الضريبة؟

يشمل قرار فرض ضريبة على الهواتف جميع الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، سواء كانت جديدة أو مستعملة، ويستثى من ذلك:

- الهواتف التي تم إدخالها وتفعيلها قبل تاريخ 1 يناير 2025 لن تخضع للقرار.

- الأجهزة ذات الضمان المحلي من الوكيل المعتمد في مصر لن تحتاج إلى التسجيل، حيث يتم دفع الضرائب عليها مسبقًا.

هذا ما سيحدث مع هاتفك حال التهرب من دفع الضريبة

في حالة إدخال جهاز محمول لمصر دون التسجيل على تطبيق تليفوني، سيعمل الهاتف لمدة 3 أشهر 90 يوم بالتحديد وبعد هذه المدة، سيتم حجب الجهاز عن الاتصال بالشبكات المحلية.

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