موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 في مصر.. فلكيًا

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن غدًا الأربعاء هو أول شهر رجب، وبناء على ذلك زاد البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 في مصر.

ويوضح الموجز في السطور التالية موعد أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا، بالإضافة إلى أبرز الإجازات الرسمية للعام الجديد.

موعد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر

وتوقع وفقًَا للحسابات الفلكية موعد أول أيام عيد الفطر، إذ أنه يكون عيد الفطر لعام 2025 في مصر يوم الأحد 30 مارس 2025، إلا أن هذا التاريخ قد لا يكون صحيحًا بسبب أن مسألة استطلاع الأهلة يبقى مرهونًا بما يصدر عن دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع لجانها الشرعية المنتشرة في البلاد للهلال.

موعد أول أيام عيد الفطر

وتسطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال في مساء يوم 29 من رمضان 1446هـ، حيث تقوم دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع المراصد الفلكية المحلية والعالمية لتحري الهلال وتحديد الموعد الرسمي لـ أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك

بعدما تكشف دار الإفتاء عن هلال شوال، يقوم مجلس الوزراء المصري بإصدار بيان رسمي يتضمن عدد أيام إجازة عيد الفطر.

وعادةً ما تكون إجازة العيد لمدة ثلاثة أيام، ولكن في حال تزامن العيد مع عطلات نهاية الأسبوع، قد يتم تمديد الإجازة لتشمل أيامًا إضافية، مما يتيح للمواطنين مزيدًا من الراحة والاحتفال بالمناسبة.

أبرز الإجازات الرسمية لعام 2025

يحتفل المسيحيون في مصر يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 بعيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير 2025 يحتفل المصريين عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ويحتفل المصريون يوم الأحد 30 و31 مارس 2025 بوقفة عيد الفطر المبارك، وبحول يوم الإثنين 1 أبريل 2025 بأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويمنح الموظفين يوم الإثنين 21 أبريل 2025 إجازة بمناسبة عيد شم النسيم، فيما يحتفلوا يوم الجمعة 25 أبريل 2025 بعيد تحرير سيناء.

ويحتفل الشعب المصري يوم الخميس 1 مايو 2025، بعيد العمال، ومع الأسبوع الأول ليونيو الموافق الجمعة 6 يونيو 2025 يحتفل المسلمين بوقفة عيد الأضحى المبارك ثم أيام العيد، وفي الخميس 26 يونيو 2025 يتم الاحتفال برأس السنة الهجرية، وغيرها من الإجازات.

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