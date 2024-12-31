الإجازات الرسمية في مصر 2025.. أبرزها اجازة الكريسماس

الإجازات الرسمية في مصر 2025.. تُعد الإجازات الرسمية من أبرز الفترات التي ينتظرها المواطنون سنويًا، حيث تمنحهم فرصة للاسترخاء والاحتفال بمناسبات دينية، وطنية، وثقافية في مصر، تختلف مواعيد هذه الإجازات وفقًا للمناسبات الدينية والوطنية، حيث يحصل الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص على عطلات رسمية تمكنهم من قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم.

فيما يخص موعد الإجازات الرسمية في مصر 2025، فإن شهر يناير سيكون حافلاً بالإجازات، حيث يبدأ بموعد إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير، الذي يُعد من الأعياد المسيحية الهامة في مصر، ويليه يوم السبت 25 يناير الذي يصادف إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد الاجازات الرسمية في مصر 2025 بالتفصيل.



موعد الاجازات الرسمية في مصر 2025

إجازات شهر يناير 2025

يوم الثلاثاء 7 يناير 2025: إجازة عيد الميلاد المجيد.

يوم السبت 25 يناير 2025: إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.



إجازات شهر مارس 2025

يوم الأحد 30 مارس 2025: إجازة عيد الفطر.

يوم الاثنين 31 مارس 2025: إجازة عيد الفطر.

الاجازات الرسمية في مصر 2025



إجازات شهر أبريل 2025

يوم الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة عيد شم النسيم.

يوم الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء.



إجازات شهر مايو 2025

يوم الخميس 1 مايو 2025: إجازة عيد العمال.

يوم الخميس 5 يونيو 2025: إجازة يوم وقفة عرفات.



إجازات شهر يونيو 2025

الجمعة 6 يونيو: إجازة عيد الأضحى.

يوم السبت 7 يونيو 2025: إجازة عيد الأضحى.

يوم الخميس 26 يونيو 2025: إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين 30 يونيو 2025: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.



إجازات شهر يوليو 2025

يوم الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.



إجازات شهر سبتمبر 2025

يوم الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة عيد المولد النبوي الشريف.



إجازات شهر أكتوبر 2025

يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

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