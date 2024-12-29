الاجازات الرسمية 2025 في مصر.. خطط لعطلتك المثالية من الآن

مع دخول عام جديد على الأبواب يبحث العديد على محركات البحث جوجل، على الاجازات الرسمية 2025، وذلك للتخطيط لاستغلالها في الراحة والرفاهية والنشاط مع العائلة.

لذلك يستعرض الموجز، فيما يلي، الاجازات الرسمية 2025، بمناسبة دخول عامًا جديدًا.

الاجازات الرسمية 2025.. بداية من شهر يناير

يناير 2025

إجازة عيد الميلاد المجيد: 7 يناير الموافق الثلاثاء

إجازة بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: 25 يناير الموافق السبت

مارس 2025

إجازة عيد الفطر المبارك "اليوم الأول": 30 مارس الموافق الأحد

إجازة اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك: 31 مارس الموافق الإثنين

أبريل 2025

إجازة عيد شم النسيم، احتفالًا بقدوم الربيع: 21 أبريل الموافق الإثنين

إجازة عيد تحرير سيناء، ذكرى استعادة أرض سيناء: 25 أبريل الموافق الجمعة

مايو 2025

إجازة عيد العمال، تكريمًا لجهود العاملين في مختلف القطاعات: 1 مايو الموافق الخميس

يونيو 2025

إجازة يوم وقفة عرفات: 5 يونيو الموافق الخميس

إجازة عيد الأضحى المبارك "اليوم الأول": 6 يونيو الموافق الجمعة

إجازة اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك: 7 يونيو الموافق السبت

إجازة رأس السنة الهجرية: 26 يونيو الموافق الخميس

إجازة ثورة 30 يونيو: 30 يونيو الموافق الإثنين

الاجازات الرسمية 2025

يوليو 2025

إجازة عيد الثورة، إحياءً لذكرى ثورة 23 يوليو 1952: 23 يوليو الموافق الأربعاء

سبتمبر 2025

إجازة عيد المولد النبوي الشريف، احتفالًا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 4 سبتمبر الموافق الخميس

أكتوبر 2025

إجازة عيد القوات المسلحة، تخليدًا لذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973: 6 أكتوبر الموافق الإثنين.

الاجازات الرسمية 2025

حقوق العاملين في الاجازات الرسمية 2025

حسب قوانين العمل في الدولة المصرية، يتمتع العاملون بمجموعة من الحقوق المتعلقة بالإجازات السنوية:

العامل او الموظف الذي أمضى 10 سنوات أو أكثر لدى نفس صاحب العمل يستحق 30 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل.

العامل أو الموظف الذي قضى سنة كاملة في الخدمة يستحق 21 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل.

العامل او الموظف الذي بلغ عمره 50 عامًا أو أكثر يستحق أيضًا 30 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل.

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