موعد إجازة الكريسماس في مصر 2025

موعد إجازة الكريسماس في مصر.. مع اقتراب نهاية عام 2024 وبداية العام الجديد، يزداد التساؤل حول ما إذا كان يوم رأس السنة الميلادية في مصر 1 يناير 2025 سيُعتبر إجازة رسمية أم لا.

وبناءً على ذلك، يطرح الكثير من المصريين سؤالًا حول إجازة الكريسماس في مصر مع استعدادهم للاحتفال ببداية العام الجديد، رغبة في معرفة مواعيد الإجازات الرسمية وكيفية الاستفادة منها.

موعد إجازة الكريسماس في مصر

ويستعرض الموجز، في السطور التالية حقيقة إجازة رأس السنة الميلادية في مصر..

رأس السنة الميلادية في مصر: هل تكون إجازة رسمية؟

يُعد يوم 1 يناير من كل عام مناسبة للاحتفال حول العالم، حيث تُضاء السماء بالألعاب النارية وتُعقد الحفلات لاستقبال عام جديد، لكن إجازة الكريسماس في مصر يختلف الأمر قليلاً، حيث تُصدر الحكومة قرارات الإجازات الرسمية بناءً على التقويم الوطني والديني، ولا يتم إضافة يوم رأس السنة الميلادية إلى قائمة الإجازات الرسمية.

يتم تحديد مواعيد الإجازات وفقًا للمناسبات الدينية والوطنية المعتمدة مثل عيد الفطر، عيد الميلاد، وعيد نصر أكتوبر.

وبناءً على ذلك، لن يكون هناك إجازة الكريسماس في مصر، يوم رأس السنة الميلادية 2025، الذي يوافق يوم الأربعاء 1 يناير، ضمن العطلات الرسمية في مصر، وذلك لأنه لا يُصنف من الأعياد المعترف بها رسميًا.

إجازات رسمية في مصر لعام 2025

رغم أن يوم رأس السنة الميلادية لن يكون إجازة رسمية، فإن هناك العديد من الإجازات الرسمية الأخرى التي ستُمنح للمواطنين في مصر خلال عام 2025، وتشمل:

عيد الميلاد المجيد (7 يناير 2025): يوم إجازة رسمية للأقباط في مصر، ويشمل كافة العاملين في القطاعين العام والخاص.

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 2025): إجازة رسمية بمناسبة تحرير سيناء.

عيد العمال (1 مايو 2025): إجازة بمناسبة عيد العمال، الذي يُحتفل به في جميع أنحاء البلاد.

شم النسيم (21 أبريل 2025): يُعد عيد شم النسيم من الأعياد الشهيرة التي تحتفل بها مصر في فصل الربيع.

ثورة يونيو (30 يونيو 2025): إجازة رسمية بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو.

عيد الأضحى المبارك:

وقفة عرفات (5 يونيو 2025): إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفات.

أيام عيد الأضحى (6-8 يونيو 2025): إجازات متتابعة للاحتفال بعيد الأضحى.

رأس السنة الهجرية (17 يوليو 2025): إجازة بمناسبة بداية السنة الهجرية.

عيد ثورة 23 يوليو (23 يوليو 2025): إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو.

المولد النبوي الشريف (5 أكتوبر 2025): إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

ذكرى نصر أكتوبر (6 أكتوبر 2025): إجازة رسمية بمناسبة انتصار مصر في حرب أكتوبر.

إجازات نهاية العام: الترقب للاحتفالات القادمة

رغم أن رأس السنة الميلادية 2025 لن يكون يومًا رسميًا للإجازة في مصر، إلا أن المواطنين في مصر ينتظرون العديد من الإجازات الرسمية الأخرى، التي توفر لهم فرصة للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية المهمة على مدار العام.

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