قائمة أفضل أفلام الكريسماس لعام 2025.. تنوع بين الرومانسية والكوميديا وأجواء الأعياد

يستعد الجمهور للاحتفال بأجواء الكريسماس، مع اقتراب العام الجديد 2025، الذي يتم عرضها في دور السينمات، ويتوافر بعضها على منصة نتفليكس، حيث تتنوع الأفلام ما بين الرومانسي والكوميدي لتلبية جميع الأذواق.

أفلام الكريسماس عام 2025

في إطار ذلك، يرصد الموجز، أبرز أفلام الكريسماس عام 2025.

فيلم "قريب سانتا" (Santa's Cousin)

تدور أحداث فيلم "Santa's Cousin" في أحداث رومانسية، حول زيارة شاب خجولة

إلى نيو مكسيكو ويواجه خطر كبير وهناك يكتشف قدراته الحقيقية في إعادة إحياء روح العيد في المدينة.

الفيلم من إخراج روس كاجان ماركس، وتأليف ماري هارمر وجودي بينيل، يشارك في بطولته: ألكسندرا هاريس، جوناثان ستودارد، أريك روبرتس.

فيلم "الأخت الثلجية" (The Snow Sister)

تدور أحداث فيلم "The Snow Sister"، في إطار درامي اجتماعي يتحدث عن شاب لديه ذكرى حزينة مع عائلته في موسم الكريسماس ثم يلتقي بفتاة تغير حياته وتعطي حياتها روح بهجة وسعادة.

الفيلم من إخراج سيسيلي موسلي، وتأليف سيف راجيندرام إلياسن، مايا لوندي، وليزا أيساتو.

يشارك في بطولته: جان ساليد، موديت جوبتا، سيلينا هوفلاند.



أفلام الكريسماس

فيلم "مهرجان الأشجار" (Festival of Trees)

تدور أحداث فيلم "Festival of Trees"، في إطار اجتماعي رومانسي مغامرة مليئة بالمرح للمشاركة في مهرجان أشجار الكريسماس وإعادة اكتشاف روح العيد من خلال المواقف المضحكة والمشاعر الجميلة.

الفيلم من إخراج درو واترز، وتأليف إيريني باتيه، ديبورا مور، وبراين والاش، يشارك في بطولته: كاتي ماينر، جوسي دافيس، جوزيف سي فيليب.

أفلام الكريسماس

فيلم "ثلاثة رجال أكثر حكمة وصبي" (Three Wiser Men and a Boy)

تدور أحداث فيلم Three Wiser Men and" a Boy" في إطار كوميدي مليء حول الأخوة لوك، تايلور، وستيفن، الذين يجدون أنفسهم في مغامرة غير متوقعة عندما يقررون مساعدة توماس، ابن أخيهم ستيفن.

الفيلم من إخراج تيري إنجرام، وتأليف بول كومبيل، شارك في بطولته: بول كومبيل، تايلر هاينس، أندرو والكر.

فيلم "استعادته في الكريسماس" (Get Him Back for Christmas)

تدور أحداث Get Him Back for" Christmas" في إطار رومانسية خفيفة وكوميدية، حول مغنية تواجه أزمات عاطفية بعد انفصالها عن شريكها وتحاول استغلال موهبتها في كتابة الأغاني للتعبير عن مشاعرها، فتبدأ في كتابة أغنية مميزة تأمل أن تعيد بها حبيبها إلى حياتها ضمن الاحتفال بالكريسماس

العمل من تأليف هوراس بريستر، شارك في بطولته: أليكسا بينفيجا، كارلوس بينفيجا، كيفين فالديز

استمتع بمشاهدة أفلام الكريسماس، لإضفاء المزيد من البهجة على احتفالات موسم الأعياد.

