بالصور.. إطلالات النجمات تخطف الأضواء في موسم احتفالات الكريسماس

بدأت نجمات الوطن العربي، الاحتفال بالكريسماس مع اقتراب العام الجديد، وظهرت النجمات بأزياء تجمع بين البساطة والأناقة، وألوان تخطف الأضواء ما بين الأحمر والأخضر والأسود إلى جانب شجرة الكريسماس.

في إطار ذلك، يرصد الموجز في هذا التقرير أبرز إطلالات النجمات ولمساتهن الفريدة ضمن احتفالات الكريسماس.



احتفال ياسمين رئيس ودينا الشربيني بالكريسماس



احتفلت الفنانة ياسمين رئيس مع صديقتها الفنانة دينا الشربيني بموسم الكريسماس، حيث ظهرت ياسمين ودينا بإطلالتين جذابة للأنظار، وشاركت ياسمين جمهورها عبر موقع "إنستجرام" صورها الجديدة وهي ترتدي بيجامة من المخمل الوردي مع قبعة بيج وحذاء بتصميم "أوف وايت" وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة منسدلة.

أما دينا الشربيني، ظهرت بملابس رياضية سوداء عصرية، اختارت معها حذاء رياضي وقبعة متناسقة ومكياج ترابي مع إكسسوارات بسيطة أكملت أناقتها.

دينا الشربيني وياسمين رئيس

دينا الشربيني وياسمين رئيس

جرأة نسرين طافش في الكريسماس

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث اختارت بلوفر باللون الأوف وايت مع شورت بني برز رشاقتها مع تسريحة شعر عفوية وحذاء جلدي بني.

نسرين طافش

إطلالة نانسي عجرم في الكريسماس

ظهرت نانسى عجرم وسط أجواء الكريسماس، وهي تحتفل بالعام الجديد حيث ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة بجوار شجرة مزينة حيث ارتدت ملابس باللون الأخضر بلون شجرة الكريسماس.

نانسي عجرم

احتفال مي عمر بالكريسماس

اختارت الفنانة مي عمر إطلالة جريئة للاحتفال بالكريسماس، حيث شاركت صورة جديدة لها عبر موقع "إنستجرام" وهي ترتدي فستان أحمر قصير احتفالا بالعام الجديد.

مي عمر

وعلقت مي عمر على صورها الجديدة، قائلة: "عيد سعيد للجميع، أتمنى موسم أعياد مليئًا بالحب والضحك" مما تفاعل الجمهور مع صورها وأبدى إعجابه بها.

إلهام شاهين تحتفل مع كارول سماحة في أجواء الكريسماس

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة جمهورها بصور من احتفالها بالكريسماس في منزل الفنانة كارول سماحة وزوجها وليد مصطفى.

إلهام شاهين مع كارول سماحة وزوجها

وعلقت إلهام شاهين قائلة: "أجمل حفل كريسماس كل سنة مع أصدقائي وإخوتي الأعزاء"، حيث حضر هذا الاحتفال كل من سميرة سعيد وإيناس شاهين.

كما ظهرت كارول سماحة في إطلالة أخرى بجاكيت أحمر وبنطلون أسود بجانب شجرة الكريسماس.



كارول سماحة

احتفال نرمين الفقي بالكريسماس على طريقتها الخاصة



قررت الفنانة نرمين الفقي، الاحتفال بالعام الجديد، حيث ظهرت في موسم أجواء الكريسماس داخل منزلها

وهي ترتدي بنطلون مطرز وبلوزة باللون السيمون بجوار شجرة الكريسماس واضواء الزينة.

نرمين الفقي

نرمين الفقي

نادين نجيم في احتفال أعياد الكريسماس

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بفستان جرئ لونه تايجر وهي تجلس على كرسي بجانب طاولة العشاء، أضافت هذه الاطلالة لمسات من الدفء والأنوثة.



نادين نجيم

إطلالة جريئة للفنانة هيفاء وهبي



ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بفستان جرئ كله أنوثة لون أحمر مكشوف وحذاء أسود احتفالا بموسم الكريسماس.

هيفاء وهبي

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