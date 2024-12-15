نجوم الغناء يحتفلون بالعام الجديد بحفلات ضخمة في الكريسماس

مع اقتراب العام الجديد، يستعد نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لإحياء حفلات مميزة تجذب جماهيرهم من مختلف المناطق تأتي هذه الحفلات لتكون بداية احتفالية مبهجة لعام 2024، حيث تنوعت الفعاليات بين مناطق القاهرة والمدن الجديدة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

محمد منير في الشيخ زايد

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل رأس السنة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر، حيث يشاركه الحفل فريق مسار إجباري ومغني الراب الشهير عفروتو يتوقع أن يجمع هذا الحفل بين الأجيال المختلفة، بفضل مزيج من موسيقى الطرب، الروك، والراب.

حميد الشاعري وهشام عباس يجتمعان من جديد

في نفس المنطقة، يعود النجمان حميد الشاعري وهشام عباس للعمل معاً في حفل مميز بأحد أشهر أماكن السهر في الشيخ زايد ينتظر أن يقدم الثنائي أشهر أغاني التسعينيات، التي ارتبطت بذكريات لا تنسى لجمهور كبير.

مصطفى قمر في مسرح البالون

اختار المطرب مصطفى قمر الاحتفال بليلة رأس السنة على مسرح البالون تحت رعاية وزارة الثقافة الحفل يمثل فرصة للجمهور للاستمتاع بأجواء فنية مليئة بالحنين إلى أغانيه المميزة التي شكلت جزءاً من وجدان الجمهور.

رامي صبري ومصطفى حجاج في فندق كونكورد السلام

تعاقد المطرب رامي صبري على إحياء حفل ليلة رأس السنة في فندق كونكورد السلام، حيث سيشاركه الحفل المطرب مصطفى حجاج الحفل يجمع بين الإحساس العالي في أغاني رامي وأجواء البهجة التي يقدمها مصطفى بأغانيه الشعبية المميزة.

آمال ماهر تتألق في الشيخ زايد

تشارك النجمة آمال ماهر في احتفالات رأس السنة بحفل غنائي ضخم على مسرح تياترو مول أركان في الشيخ زايد من المتوقع أن تقدم آمال باقة من أجمل أغانيها الرومانسية التي طالما أحبها جمهورها.

كاظم الساهر في دبي أوبرا

قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر يحيي حفلاً مميزاً في مسرح دبي أوبرا ضمن جولته العالمية "بين الأمس واليوم" يقدم كاظم أمسية موسيقية تجمع بين أغانيه القديمة والجديدة، في ليلة يترقبها عشاقه من كل مكان.

هيفاء وهبي ومحمد حماقي يتألقان في الإمارات

تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاً غنائياً يوم 29 ديسمبر في أحد الفنادق الكبرى في دبي، حيث تقدم مجموعة من أشهر أغانيها.

ويشارك محمد حماقي في موسم حفلات رأس السنة يوم 30 ديسمبر ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات في إمارة أبوظبي، مقدماً حفلاً ضخماً لعشاقه في الإمارات.

تامر حسني ونانسي عجرم يجتمعان في ديو خاص

نجم الجيل تامر حسني يحتفل برأس السنة في دبي بمشاركة النجمة نانسي عجرم يقدم الثنائي ديو غنائياً للمرة الأولى على المسرح، ليكون مفاجأة الحفل الذي ينتظره الجمهور بشوق.

سعد لمجرد يحتفل في تركيا

يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل رأس السنة يوم 28 ديسمبر في تركيا، مقدماً مجموعة من أشهر أغانيه التي لاقت صدى كبيراً في الوطن العربي.

عبدالمجيد عبدالله في عمان

يختتم الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حفلات رأس السنة بحفل غنائي ضخم في مركز عمان للمؤتمرات – مسرح العرفان سيقدم عبدالمجيد ليلة مميزة لجمهوره في سلطنة عمان.

حفلات متنوعة في ليلة واحدة

تأتي حفلات رأس السنة هذا العام مليئة بالتنوع، مما يتيح للجمهور خيارات متعددة للاستمتاع بأجواء موسيقية متنوعة بين الكلاسيكية، الراب، والفنون الحديثة هذه الليلة تعد بمثابة رسالة فنية مليئة بالأمل والطاقة الإيجابية لاستقبال عام جديد مليء بالفرح.

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