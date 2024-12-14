صفاء أبو السعود تعود للدراما في رمضان 2025 بمسلسل إذاعي

أعلنت الفنانة صفاء أبو السعود عن عودتها للاضواء وللدراما بشكل خاص في رمضان 2025، وذلك أثناء حضورها ملتقي "اولادنا" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، معبرةً عن سعادتها بطريقة تعكس شغفها بالمواهب الفريدة والمتميزة لدى هؤلاء الأطفال، ويكشف موقع الموجز التفاصيل.

عودة صفاء أبو السعود الي الدراما في رمضان 2025

وكشفت صفاء أبو السعود عن حقيقة عودتها إلي دراما رمضان 2025 أثناء حوار إعلامي مع المذيعه شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" قائلة: أنها تحضر لمسلسل إذاعي جديد سيُذاع في رمضان 2025، معبرةً عن حماسها الكبير للعودة للإذاعة بعد غياب طويل،وهذا يُشير إلى تمسكها بالفن والإعلام كمجالين يمكنهما تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع.

صفاء أبو السعود

الحديث عن تجربتها الإعلامية السابقة

تحدثت صفاء أبو السعود عن تجربتها في الإعلام، حيث رأت أن سر النجاح يكمن في الصدق مع جمهورها واحترام ضيوفها،أوضحت أن الإعلامي الناجح هو الذي يُعطي الفرصة للضيف للتعبير عن آرائه بأريحية،وتعتبر أن هذه المبادئ كانت أساس نجاح برامجها، حيث سعت دومًا لتوفير بيئة تفاعلية للجمهور والضيوف.

صفاء أبو السعود

أبرز مسرحيات صفاء أبو السعود

خلال لقائها التلفزيوني على هامش حضور ملتقي "اولادنا" تذكرت أبو السعود المسرحية الشهيرة “صحصح لما ينجح” كأحد أبرز الأعمال التي قدمتها للأطفال، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا في الداخل والخارج،تشرح كيف أن هذه المسرحية أثرت في تطوير مهارات الأطفال، موضحةً أن الأطفال يتعلمون بسرعة ويكتسبون ثقة من خلال الفنون، مما يجعل فنون الأداء أداة قوية في بناء شخصياتهم.

وقدمت أيضا مسرحية "أجمل لقاء فى العالم، أولادنا فى لندن، موسيكا فى الحي الشرق، ومن أعمالها فى الدراما التليفزيونية إلا دمعة حزن، النهر والتماسيح، ملكة من الجنوب، غوايش، الخيزران، هي والمستحيل، برج الحظ".

صفاء أبو السعود خالو فنانة مشهورة

تعد صفاء أبو السعود خالة الفنانة أروى جودة والتى تعتبر من نجمات الدراما فى مصر فى الوقت الحالى.

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