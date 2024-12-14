الحريفة 2.. يشعل السينمات بإيرادات خيالية 60 مليون جنيه خلال 10 أيام

واصل فيلم "الحريفة 2" تحقيق النجاح الكبير في دور العرض السينمائية، حيث سجل أمس الجمعة إيرادات ضخمة بلغت 8 ملايين و67 ألفاً و402 جنيه وبذلك يصل إجمالي إيراداته بعد 10 أيام من العرض إلى 59 مليوناً و635 ألفاً و397 جنيهاً، ليؤكد مكانته كواحد من أنجح الأعمال السينمائية في الفترة الأخيرة، ويجذب المزيد من الجماهير بأحداثه المثيرة وأداء نجومه المميز.

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عودة بنكهة جديدة الفيلم، الذي جاء تحت شعار "الريمونتادا"، يقدم مزيجاً من الكوميديا الاجتماعية والدراما الشبابية بطولة الفيلم جمعت أسماءً شابة مميزة مثل نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، وعبد الرحمن محمد، إلى جانب ظهور خاص لنجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين والمعلق الرياضي أيمن الكاشف كضيوف شرف.

بين الحاضر والماضي.. قصة تلهم الشباب

الجزء الثاني من الفيلم يعيد تقديم أبطاله الشباب بعد انتقالهم إلى الجامعة، حيث يجدون أنفسهم أمام تحديات جديدة مع كرة القدم القصة تعكس نضوجهم في بيئة مليئة بالمنافسة، بعد أن قدم الجزء الأول حكاية ماجد، اللاعب الذي أجبرته ظروفه على الانتقال من مدرسة دولية إلى حكومية، حيث تعرف على فريق من الشباب يحلمون بالبطولات.

نجاح متواصل بعد مرور أقل من عام على عرض الجزء الأول في يناير الماضي، الذي حقق إيرادات تجاوزت 76 مليون جنيه، يأتي الجزء الثاني ليؤكد على نجاح السلسلة الأرقام الكبيرة التي حققها الفيلم حتى الآن تشير إلى استمراره في جذب جمهور واسع، خاصة مع حبكة درامية تحمل أبعاداً اجتماعية وكوميدية تناسب مختلف الأعمار.

أحداث جديدة ونكهة كروية

تتميز السلسلة بدمجها بين الرياضة والدراما، مع تسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي في تحقيق الأحلام الجزء الثاني يضيف بعداً جديداً مع تقديم "حريفة جدد" في الفريق، ليصبح الصراع داخل المستطيل الأخضر أكثر إثارة وتشويقاً.

فيلم "الحريفة 2" ليس مجرد فيلم رياضي بل رسالة إلى الشباب بأهمية السعي وراء الأحلام مهما كانت العقبات، وهو ما جعله يحتل الصدارة ويحقق هذه الأرقام القياسية في شباك التذاكر.

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