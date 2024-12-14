نهلة سلامة: ابتعدت عن الفن بسبب تهديد زوجي بالقتل

تصدر إسم الفنانة نهلة سلامة تريند جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة في لقاء تلفزيوني، وكشفت سبب ابتعادها عن الوسط الفني منذ عدة سنوات بسبب تهديد زوجها لها بالقتل.

سبب غياب نهلة سلامة عن الفن

ويرصد لنا موقع الموجز أبرز تصريحات نهلة سلامة حول غيابها طوال السنوات الماضية، وكشفت سبب اختفائها قائلة: تلقيت تهديدا من أحد أزواجي السابقين بالقتل، وذلك بعدما اكتشف علاقتي بشخص آخر ورغبتي في الطلاق، مشيرة إلى أن ذلك الأمر جعلها تسافر لعدة دول حتى تتمكن من الابتعاد عنه.

نهلة سلامة

كم مرة تزوجت نهلة سلامة؟

وأضافت نهلة سلامة أنها تزوجت خلال حياتها 4 مرات، ولكنها ترفض فكرة الزواج من الرجل لكي ينفق عليها، مشيرة إلى أن ذلك الأمر صعب بالنسبة لديها، مردفة أن جميع زيجاتها كانت عن حب، وتنتظر الزواج الخامس من شخص متزوج لتصبح زوجة ثانية له.

سارة سلامة

آخر أعمال نهلة سلامة

يذكر أن آخر أعمال نهلة سلامة مشاركتها في مسلسل حضرة العمدة الذي عرض خلال موسم رمضان 2023.

شارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، روبي، أحمد رزق، بسمة، أحمد بدير، سميحة أيوب، وفاء عامر، إدوارد، محمود عبدالمغني، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، نهلة سلامة، محمد الصاوي، محمود حافظ، حسام داغر، صولا عمر، كريم عبدالخالق، زينب العبد.

ودارت أحداث مسلسل حضرة العمدة حول امرأة شابة تتولى مهام العمودية في قريتها، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت غير المتوقعة.

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