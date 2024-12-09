تامر حسني ونانسي عجرم يستعدان لحفل رأس السنة في دبي

تستعد مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال ليلة استثنائية بمناسبة رأس السنة الجديدة، حيث يجتمع النجمان تامر حسني ونانسي عجرم في حفل غنائي ضخم تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

هذا الحدث الفني الكبير يأتي ضمن سلسلة احتفالات رأس السنة التي تشهدها دبي، المدينة التي أصبحت وجهة عالمية للمناسبات الفنية والثقافية، وقد أعلنت شركة روتانا أنها ستطرح تذاكر الحفل قريباً عبر موقعها الإلكتروني، مما يفتح الباب أمام الجماهير لحجز مقاعدهم والاستمتاع بأجواء لا تُنسى، يرصد ذلك موقع الموجز.

تامر حسني ونانسي عجرم

أخر حفلات نانسي عجرم

تواصل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تألقها الفني بحفلاتها المميزة التي تجمع بين الأداء الغنائي الراقي والحضور الجماهيري الكبير، حيث أحيت مؤخراً حفلاً استثنائياً في المملكة العربية السعودية لصالح مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

وبدأت فقرتها الغنائية بأغنية "حبيبي تيجي نتبسط"، التي لاقت تفاعلاً حاراً من الحضور، ولم يتوقف الأمر عند الحفل فقط، إذ شاركت نانسي جمهورها صورة مميزة تجمعها بعائلتها، ما أثار موجة من التعليقات الإيجابية والدعوات بالسعادة والهدوء لها مع زوجها وبناتها.

نانسي عجرم

رد نانسي عجرم على الشائعات بصورة عائلية دافئة

يذكر أن نانسي عجرم، اعتادت التعامل مع الشائعات برقي وهدوء، حيث ردت مؤخراً على الأخبار التي تحدثت عن انفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم بنشر صورة تجمعها به وبناتها من جبال لبنان، عبر حسابها على "إنستجرام".

كانت الصورة رسالة مباشرة تؤكد استقرار حياتها العائلية وسعادتها، مما أغلق الباب أمام الشائعات المتكررة التي تتعرض لها.

نانسي عجرم وزوجها

أخر أعمال نانسي عجرم

على المستوى الفني، كانت أغنية "نظرة" أحدث أعمال نانسي عجرم التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب"، تميزت الأغنية بكلماتها الرومانسية وألحانها العذبة، لاقت نجاحاً كبيراً منذ صدورها، حيث عبرت عن مشاعر الحب والرغبة بطريقة ساحرة لامست قلوب محبيها.

أخر حفلات تامر حسني



من جانبه، يستمر الفنان تامر حسني في تقديم أعماله الفنية المميزة التي تجمع بين الغناء والتمثيل والكتابة، وقد أحيا مؤخراً حفلاً كبيراً في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، احتفالاً بالطلاب الجدد في جامعة مصر للمعلوماتية، الحفل الذي حمل عنوان "Welcome Party" كان مليئاً بالمفاجآت، أبرزها تكريمه لصديقه الراحل الملحن محمد رحيم، خلال الحفل، قدم تامر مقاطع من 9 أغنيات شهيرة من ألحان رحيم، منها "أطمن"، "مشاعر"، و"الوتر الحساس"، مما أضفى على الحفل طابعاً عاطفياً ولاقى استحساناً كبيراً من الجمهور.

تامر حسني

تامر حسني ليس مجرد مطرب، بل هو فنان شامل يقدم لجمهوره تجربة فنية متكاملة في كل حفل، حيث شهد حفله الأخير حضوراً شبابياً كبيراً، وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع أغنياته التي تحمل مزيجاً من الطاقة والبهجة.

كما أنه دائم الحرص على تقديم رسائل إنسانية وإيجابية من خلال أعماله، مما يجعله من أكثر الفنانين قرباً من جمهوره.

اقرأ أيضًا

حفلات ديسمبر.. نجوم الطرب يتألقون في الإمارات ومصر والعراق لتوديع عام 2024

120 الف في الساعة.. أجور الراقصات في رأس السنة 2025

