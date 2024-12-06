زوجة محمد رحيم تعلن عن تقرير الطب الشرعى.. وإجراءات قانونية ضد هؤلاء

نشرت أسرة الفنان الراحل محمد رحيم بيانًا رسميًا يرد على الشائعات التي طالت وفاته، حيث أكدت زوجته، أنوسة كوتة، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن الوفاة كانت طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية، تم نشر صورة التقرير عبر حساب الراحل على منصة إنستجرام، حيث أوضح البيان الأضرار النفسية التي أصابت الأسرة بسبب الشائعات المتداولة.

وترصد الموجز فيما يلي تفاصيل بيان اسرة الملحن الراحل محمد رحيم

تفاصيل بيان ورثة الفنان محمد رحيم



جاء في البيان أن بعض الأشخاص روجوا شائعات كاذبة عن وفاة الفنان الراحل محمد رحيم بهدف تحقيق شهرة زائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون مراعاة حرمة الموت وما قد يصيب الأسرة من ألم نفسي، وأشار البيان إلى أن تحويل الأمر إلى الطب الشرعي تسبب في تأخير دفن الفنان وتكريمه بالشكل اللائق.

بيان ورثة الفنان محمد رحيم

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات



أوضحت الأسرة في بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من روج هذه الادعاءات، لما تسببوا فيه من أضرار جسيمة لأفراد الأسرة، وقد تم تكليف مكتب المستشار نزيه علي مسعود، محامي الورثة، لمتابعة القضية قانونيًا وملاحقة المسؤولين عن نشر هذه الشائعات.

رسالة الأسرة ودعوات بالرحمة للفقيد



اختتم البيان بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات لا تؤثر فقط على سمعة المتوفى بل تتسبب في أذى دائم لأسرته، وأكدت الأسرة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية حقوقها وردع أي شخص يسيء للفقيد أو أسرته.

تقرير الطب الشرعي يغلق الباب أمام الشائعات



بهذا البيان وتقرير الطب الشرعي، تأمل أسرة الفنان محمد رحيم أن ينتهي الجدل حول ظروف الوفاة، مطالبة الجمهور باحترام خصوصية الأسرة ودعمها في هذه الفترة الصعبة

تاريخ واشهر اعمال الفنان الراحل محمد رحيم

وجدير بالذكر ان محمد رحيم هو أحد أبرز الملحنين في الوطن العربي، اشتهر بأعماله الموسيقية التي تركت بصمة مميزة في عالم الفن، ولد في مصر وبدأ مشواره الفني منذ سنوات مبكرة، حيث أبدع في تلحين العديد من الأغاني التي لاقت نجاحًا واسعًا.

تميز رحيم بأسلوبه الفريد في المزج بين الألحان الشرقية والكلاسيكية بأسلوب عصري، مما جعل أعماله تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير والنقاد على حد سواء، وتعاون مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، مثل عمرو دياب، أنغام، شيرين عبد الوهاب، وأصالة نصري، وغيرهم.

أبرز أعماله تشمل أغاني حققت نجاحًا كبيرًا مثل "ليالي" و"خليك فاكرني"، بالإضافة إلى ألحانه المميزة في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. حصل على العديد من الجوائز والتكريمات التي تعكس مكانته كأحد أهم الملحنين في جيله.

تميز محمد رحيم بشخصيته الهادئة وشغفه بالموسيقى، حيث كان يرى أن الفن رسالة يجب أن تصل للناس بإحساس صادق، ورحيله شكل صدمة لعشاق الفن والموسيقى، لكنه سيبقى خالدًا بأعماله التي أثرت المكتبة الموسيقية العربية.

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