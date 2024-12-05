بمشاركة نجوم الفن ..جمعية المؤلفين والملحنين تحيي حفل تكريم للملحن محمد رحيم

قررت جميعة المؤلفين والملحنين برئاسة المنتج مدحت العدل وتحت إشراف وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو إقامة حفل تكريم الملحن محمد رحيم يوم 18 ديسمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وكشف الشاعر فوزي ابراهيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن النجوم المشاركين في حفل تكريم محمد رحيم ويستعرض لكم الموجز الأسماء في التقرير التالي.



رد الجميل

يشارك في حفل تكريم محمد رحيم باقة من ألمع نجوم الفن الذين تعاونوا مع رحيم في أعمال سابقة وأبرزهم حميد الشاعري، تامر حسني، محمد ثروت، هشام عباس، إيهاب توفيق، لطيفة، حكيم، جنات، محمد محي، مي فاروق، هيثم شاكر، سميرة سعيد.

محمد رحيم

محمد رحيم

درس محمد رحيم في كلية التربية الموسيقية. وكانت بداية مسيرته الفنية عندما تعرّف هو وصديقة محمد رفاعي على الفنان حميد الشاعري في ندوة بالكلية وذهب معه للأستوديو حيث اسمعه أعماله، بحضور الفنان عمرو دياب.

نقطة التحول المفصلية في مسيرة رحيم كانت سنة 2001 و 2002، حيث قدم مجموعة من الأغاني الشهيرة، أبرزها: "حبيبي ولا على باله" لعمرو دياب، "أخبارك أيه" للمغنية مايا نصري، "أحلف بالله" للمطرب هيثم شاكر، وأخيراً الأغنية الشهيرة "أجمل أحساس" للمغنية إليسا. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً، أصبح محمد رحيم ضمن أكثر الملحنين طلباً. وفي القائمة التالية أشهر أغانيه.

أبرز أعماله

غلاوتك عمرو دياب عودوني

أنا لو قلت محمد فؤاد الحب الحقيقي

كحيل العين فارس تاني

سهران هشام نور لو تقدري

يصعب عليا حميد الشاعري غزالي

الليالي نوال الزغبي الليالي

سامع قلبي هشام عباس حبيبي دا

قلبي هشام عباس حبيبي دا

يرضيك فارس يا حبيبي

أموت وأقولك فارس يا حبيبي

ولا أيه تامر حسني

ولا على باله عمرو دياب أكتر واحد

نجوم السما نوال الزغبي طول عمري

أخبارك أيه مايا نصري أخبارك أيه

ياني من غرامو باسكال مشعلاني قلبي

ليه بيفكروني محمد محيي صورة ودمعة

ياللي بتغيب محمد محيي صورة ودمعة

سنتين رجاء بالمليح شوق العيون

يا عالم بالغيب رجاء بالمليح شوق العيون

دايبة شيماء سعيد دايبة

قالتلي خلاص خالد عجاج وحداني

من كتر جمالك مادلين مطر رايداه

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