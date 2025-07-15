نوال الزغبي تتخطى 10 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيها

نجاح كبير لألبوم «مشاعر» الجديد.. حققت النجمة اللبنانية نوال الزغبي نجاحًا لافتًا بأحدث ألبوماتها الغنائية «مشاعر»، والذي يضم أربع أغنيات متنوعة باللهجتين المصرية واللبنانية، حيث تخطت مشاهداتها على موقع يوتيوب حاجز الـ 10 ملايين منذ طرحها، ويرصد الموجز التفاصيل.

مزيج بين المصري واللبناني

الألبوم الجديد يضم أربع أغنيات مميزة:

ماضي وفات : كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم.

: كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم. أجي بالدلع : كلمات تامر حسين، ألحان مدين.

: كلمات تامر حسين، ألحان مدين. وقت الشدة : كلمات هناء الشيخ، ألحان أحمد بركات.

: كلمات هناء الشيخ، ألحان أحمد بركات. يا مشاعر: كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر.

مؤتمر صحفي مرتقب في القاهرة

من المقرر أن تقيم نوال الزغبي مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة بعد الانتهاء من طرح أغنيات الألبوم بالكامل، وذلك للاحتفال بنجاح الألبوم مع جمهورها المصري.

تيا ديب تصمم إطلالة والدتها

لفتت نوال الأنظار بإطلالتها المميزة في إحدى أغاني الألبوم، والتي حملت لمسة خاصة إذ صممتها ابنتها تيا ديب، لتظهر الفنانة بلوك جديد يعكس روح الأغنيات الشبابية التي قدمتها.

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