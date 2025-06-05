نوال الزغبي تعلق على أنباء زواج وائل كفوري: «ما عندي معلومات مؤكدة»

في أول رد فعل رسمي على الأنباء المتداولة حول زواج الفنان اللبناني وائل كفوري، أكدت الفنانة نوال الزغبي أنها لا تملك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، مشددة على صداقتها الطويلة مع وائل.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

طبيعة شخصية وائل كفوري وخصوصيته

قالت نوال خلال لقاء إعلامي:

«والله ما بعرف، وائل صحيح صديقي، لكن ما بعرف، ولو الخبر صحيح بقوله مبروك»، وأضافت مازحةً: «وقت ينغرم وائل بيختفي»، في إشارة إلى ميل الفنان للاحتفاظ بحياته الشخصية بعيدًا عن الإعلام.

الأنباء حول زواج وائل كفوري من سيدة أعمال

تداولت وسائل إعلام أن وائل كفوري تزوج من سيدة الأعمال اللبنانية شانا عبود، خاصة بعد ظهور الإعلامي نيشان وهو يتلقى بطاقة معايدة من الثنائي، مما اعتبره البعض دليلاً على الخبر.

نوال الزغبي تركز على حياتها العائلية

في تصريحات أخرى، أكدت نوال الزغبي أنها لا تفكر في الزواج حاليًا، مبررة ذلك بانشغالها برعاية عائلتها وأسرتها، معتبرة أن هذا هو الأمر الأهم في حياتها الآن.

نشاط نوال الزغبي الفني المستمر

على الصعيد الفني، طرحت نوال مؤخرًا أغنية "من باريس" وتعمل حاليًا على أغنية جديدة مع الشاعر أحمد حسن راؤول، مما يعكس نشاطها الفني رغم حياتها الشخصية المزدحمة.

تأثير الأنباء الفنية على الجمهور والعلاقة مع الفنانين

تعد أخبار الفنانين، خاصة المتعلقة بحياتهم الشخصية، من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع بين الجمهور ووسائل الإعلام، وعندما تصدر تصريحات مثل تلك التي أدلت بها نوال الزغبي، تساعد في تهدئة الشائعات وتوضيح الحقائق، مما يعزز الثقة بين الفنانين وجمهورهم، وفي الوقت نفسه، يظل الفنانون ملتزمين بالحفاظ على خصوصيتهم رغم رغبة الجمهور في معرفة تفاصيل حياتهم، وهو توازن دقيق يصعب الحفاظ عليه أحيانًا في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية المستمرة.

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