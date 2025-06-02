أحمد السقا يثير الجدل بعد الطلاق برسالة مبهمة على إنستجرام

أحمد السقا يلمّح إلى مرحلة جديدة في حياته بعد انفصاله عن مها الصغير..أثار الفنان أحمد السقا حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو قصير على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، عقب إعلان انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

وظهر أحمد السقا في الفيديو وهو يقول: "معنديش مانع تعمل عليا لقطة بس المهم تستحمل باقي الفيلم"، ما اعتبره المتابعون رسالة غامضة تحمل دلالات عن حياته الشخصية والمهنية بعد الطلاق.

علاقة دامت أكثر من ربع قرن.. وانتهت بصداقة

تزوج أحمد السقا من مها الصغير عام 1999، واستمرت علاقتهما الزوجية لأكثر من 26 عامًا، أنجبا خلالها ثلاثة أبناء: ياسين، نادية، وحمزة.

وأكد السقا في تصريحات إعلامية سابقة أنه يكنّ كل الاحترام لطليقته، مشيرًا إلى أنها "سيدة فاضلة" وأن علاقتهما ما زالت قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل رغم الانفصال.

جدل بسبب إعلان الطلاق على فيسبوك

خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي، التي شهدت حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، أوضح أحمد السقا أن إعلان الطلاق لم يكن بتخطيط مسبق منه.

وقال إن المنشور الذي ظهر على حسابه بفيسبوك لم يكن من كتابته، بل قامت شقيقته بنشره دون علمه، ما تسبب في جدل واسع وردود فعل متباينة بين جمهوره.

أحمد السقا يوضح موقفه من الزواج مجددًا

في نفس اللقاء، حسم السقا الجدل حول إمكانية زواجه مرة أخرى، مؤكدًا: "أنا سينجل وبعيش لأولادي فقط"، ما يعكس تركيزه في هذه المرحلة على عائلته، خاصة بعد الانفصال، وتأكيده على احترامه الشديد لأم أولاده.

نشاط فني مكثف في 2025

رغم الأحداث الشخصية، يواصل أحمد السقا نشاطه الفني خلال عام 2025 بقوة.

ويشارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يجمعه لأول مرة بالفنان أحمد فهمي، في مزيج من الأكشن والكوميديا.

يجسد السقا في الفيلم دور خال شاب يعود إلى مصر ليكتشف أن خاله زعيم إمبراطورية إجرامية، ما يضع الثنائي في سلسلة مغامرات ومطاردات شيّقة.

عرض منتظر بعد عيد الأضحى

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، ومن المتوقع طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم صيف 2025، بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، ليشكل إحدى أبرز المحطات الفنية في مسيرة السقا هذا العام.

اقرأ أيضًا:

فيفي عبده تكشف كواليس "العتاولة 2": لست بديلة لأحد.. وأحلم بسرد حكايتي بنفسي



أحمد السقا يشيد بنجاح مسلسل العتاولة 2 ويشكر هيئة الترفيه وقنوات MBC

