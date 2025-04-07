"مش بالواسطة".. أحمد السقا ومها الصغير يدافعان عن ابنهما بعد حملة الانتقادات

لم تهدأ العاصفة بعد، فرغم مرور أسابيع على انتهاء عرض مسلسل "سيد الناس" في موسم رمضان 2025، لا يزال الهجوم على ياسين أحمد السقا مستمراً، وسط اتهامات بأنه حصل على فرصة التمثيل بالواسطة.

هذا الهجوم أثار ردود فعل من أسرته، حيث خرج والده الفنان أحمد السقا ووالدته الإعلامية مها الصغير للدفاع عنه، مؤكدين أن ما تعرض له نجلهم لا يرقى للنقد الفني، بل يدخل في خانة التنمر والتجريح.

وفي أول تعليق مطول له، نشر ياسين السقا رسالة مؤثرة على حسابه الرسمي الذي رصدها موقع الموجز، شارحاً تفاصيل الشخصية التي قدمها، ومعبّراً عن استيائه من تجاوز البعض للحدود.

ياسين السقا

أحمد السقا: الهجوم غير مبرر وياسين قدم الدور باحتراف

في أول رد فعل من الأسرة، أكد الفنان أحمد السقا خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" أن الانتقادات التي طالت ابنه ياسين لا أساس لها من المنطق، مشيرًا إلى أن الشخصية التي قدمها كانت بسيطة، وقد أداها باحترافية شديدة وسلاسة، خاصةً أنه تلقى دراسة أكاديمية في التمثيل خارج مصر.

وأضاف السقا: "أنا تابعت مشاهده، وأقدر أقول إنه كان صادق جدًا في الأداء، ويستحق التقدير بدلًا من الهجوم الجارح".

أحمد السقا ونجله ياسين

مها الصغير: ابني تعرض لهجوم غير منطقي بسبب اسمه

من جانبها، دافعت الإعلامية مها الصغير، والدة ياسين، عن نجلها خلال ظهورها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، قائلة: "لو كان اسمه مش ياسين السقا، مكنش حد قال كلمة هو قام بدور صغير جدًا، وجمله قليلة، ومع ذلك الهجوم عليه كان كأنه بطل المسلسل!".

وتابعت: "ياسين كان بيجسد شخصية شاب راجع من إنجلترا، فاللهجة لازم تكون مختلفة، والمشهد الإنجليزي اللي مع بشرى كان جملة واحدة بس، ومع ذلك تم التركيز عليها وكأنها أزمة، رغم إن المسلسل فيه تفاصيل تانية أهم بكتير".

مها الصغير وياسين السقا

وأشارت مها إلى أن فكرة الواسطة أصبحت تهمة جاهزة لأي ابن فنان، مؤكدة أن هناك نماذج ناجحة كثيرة مثل دنيا وإيمي سمير غانم، وأحمد الفيشاوي، وأحمد السعدني، الذين أثبتوا موهبتهم دون الحاجة للدفاع عن أسمائهم.

ياسين السقا يخرج عن صمته برسالة صريحة ومؤثرة

وفي أول تعليق مطول له على ما تعرض له، نشر ياسين السقا تدوينة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بدأها بتهنئة جمهوره قائلاً: "عيد سعيد ويارب تكون أيامكم كلها خير".

وأضاف: "أنا كنت ناوي أكتب الكلام ده من فترة، بس كنت محتاج وقت في ناس زعلت من بوست نزلته قبل كده واتهاجمت عليه، وأنا بعتذر للناس اللي زعلت مني، لأن في ناس بتنتقد باحترام، وده مقبول، حتى لو ما عجبهمش الدور أو فهموه بطريقة مختلفة".

وأوضح ياسين أن الشخصية التي قدمها، وهي "طارق"، شاب عاش طول عمره في لندن، ولهذا جاءت طريقته في الحديث مختلفة، وكان ذلك مقصودًا، لكن بعض المتابعين لم يفهموا تلك الخلفية الدرامية.

ياسين السقا

هجوم غير مبرر وتجاوزات مؤلمة

انتقد ياسين السقا بشدة من وصفهم بـ"المنتقدين المتنمرين"، قائلاً: "في ناس فاكرين نفسهم نقاد، بس بيشتموا ويهينوا ويجيبوا سيرة والدي ووالدتي لمجرد إن والدي أحمد السقا، ومع إنهم مش بيحبوه، فقرروا يكرهوني معاه".

وتابع بتأثر: "في ناس وصلت لدرجة إنها تدعي عليا بالموت! وده شيء مؤلم جدًا، لأن الموضوع تجاوز النقد ودخل في نوايا ونيات خبيثة".

وختم رسالته بتحدٍ واضح قائلاً: "أنا مش هرد بالإساءة، لكن هرد بالنجاح وصدقوني اللي خلف مامتش".

ياسين السقا

في الختام، قضية ياسين السقا تفتح مجددًا ملف "أبناء النجوم" في الوسط الفني، وما يواجهونه من أحكام مسبقة، قد لا تكون دائمًا عادلة، فهل سيكون الحكم الحقيقي في المستقبل للموهبة فقط؟ أم أن الألقاب ستظل عبئًا يحمله البعض رغمًا عنهم؟ الأيام وحدها ستجيب.



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