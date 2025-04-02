بعد نجاحها في مسلسل سيد الناس.. علياء صبحي تقضي عطلة العيد في فرنسا

سافرت الفنانة علياء صبحي صباح اليوم إلى فرنسا برفقة زوجها الدكتور محمود السيد وأولادهما، لقضاء عطلة عيد الفطر والاستمتاع بجولة تسوق هناك.

علياء صبحي

ومن المقرر أن تتوجه علياء بعد انتهاء اجازه عيد الفطر المبارك تتجه إلى لندن، حيث ستحتفل مع أسرتها بنجاح دورها في مسلسل “سيد الناس”، الذي لاقى إشادة واسعة من الجمهور والنقاد. المسلسل، الذي عرض في الموسم الرمضاني، يدور في إطار درامي اجتماعي ، وتجسد فيه علياء دور امرأة منتقبه قوية تواجه تحديات صعبة في حياتها مع زوجها اوهو الدور الذي نال إعجاب متابعيها.

وبعد انتهاء عطلتها، تعود علياء صبحي إلى القاهرة لبدء التحضيرات لأغنيتها السنجل الجديدة، والتي تعمل على اختيار كلماتها وألحانها حاليًا، استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

قائمة أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.

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