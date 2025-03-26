مواعيد عرض مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد.. تفاصيل

حقق مسلسل سيد الناس بطولة الفنان عمرو سعد، نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته في شهر رمضان الجاري 2025، وأصبح حديث الجمهور على السوشيال ميديا بسبب أحداثه الشيقة.

مواعيد عرض مسلسل سيد الناس

ويرصد موقع الموجز، في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل سيد الناس عمرو سعد، المسلسل يعرض على قناة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما يعاد أيضاً في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

مسلسل سيد الناس

كما يعرض أيضاً على قناة MBC في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، فيما تعرض أيضاً على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، مع إعادة أخرى في تمام الساعة الرابعة مساءً.

كما يعاد أيضاً على قناة MBC العراق في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما يعرض أيضاً على منصة شاهد الإلكترونية.



ملخص أحداث الحلقة 25 من مسلسل سيد الناس



بدأت الحلقة 25 باجتماع بين "فتحية" إنجي المقدم، و"سماح" منة فضالي، و"آمنة" ريم مصطفى، حيث اتهمت "آمنة" بشكل مباشر "فتحية" بقتل ابنها، لكن الأخيرة نفت تمامًا مسؤوليتها، مشيرة إلى أن "مجدي" أحمد فهيم هو الجاني الحقيقي، كما حذرتهم من كشف مكانها لأي شخص.

كما تمكن "فاروق الجباس" (أحمد زاهر) من الوصول إلى "حسنين"، بعد احتجاز زوجته وأولاده، ليجبره على تسليمه الذهب بالكامل، مستغلًا ضعف موقفه للسيطرة على الأمور.

كما شهدت الحلقة ظهور الفنان ماجد المصري في دور "أبو طاهر"، حيث اصطحب معه "أم رباب" بدرية طلبة إلى "الجارحي" عمرو سعد خلال لقائهم، اكتشف "الجارحي" أن التماثيل الأثرية التي أخذتها "أم رباب" منه وسلمتها لـ"أبو طاهر" كانت مزيفة، طالبها الأخير بتوفير التماثيل الأصلية أو إعادة الأموال التي حصلت عليها، ما دفع "الجارحي" لطلب مهلة 48 ساعة لحل المشكلة، وأخبر ابن عمه "رجائي" أنه سيجمع المال اللازم من الذهب.

في الوقت ذاته، استمر "فاروق" أحمد زاهر في تنفيذ خطته للإيقاع بـ"الجارحي"، حيث دفع "حسنين" لإبلاغ "الجارحي" بأن الذهب قد سُرق، مدعيًا أن "مجدي" و"عفيفي" أحمد رزق هما المسؤولان عن ذلك، بالتزامن مع ذلك، أخبر "فاروق" كلاً من "مجدي" و"عفيفي" أن "الجارحي" يتهمهما بالسرقة، في محاولة منه لتأجيج الصراع بينهما.

مسلسل سيد الناس

وفي تطور آخر، واجه "الجارحي" أبناء "اعتماد"، ودعاهم إلى مكتبه في الورشة بعد أن أخبرهم "فاروق" بمؤامرة تُحاك ضدهم، خلال الاجتماع، كشف "حسنين" الحقيقة أمام الجميع، مؤكدًا أن "فاروق" هو من سرق الذهب بعدما هدد بقتل زوجته وأطفاله.

وشهدت الحلقة أيضًا القبض على "ميادة" (ملك زاهر) للتحقيق معها. وخلال استجوابها، كشف المحقق أنها لم تبلغ الشرطة بزواجها السري من "أدهم"، لكنها بررت ذلك بأن الزواج كان سرّيًا ولم يكن أحد من العائلتين على علم به، أوضح المحقق أن الرصاصة التي قتلت "أدهم" أُطلقت من مسافة قريبة جدًا، مما يعني أنها قد تكون شاهدت القاتل، إلا أنها أصرت على أنها لا تعرفه. وبسبب التناقض في أقوالها، تقرر احتجازها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق. حاولت والدتها "سماح" إقناعها بالإدلاء بأي معلومات قد تساعدها، لكنها رفضت الحديث، تدخل "الجارحي" في الأمر وتحدث معها على انفراد، لكنها تمسكت بروايتها وأكدت أنها قالت كل ما تعرفه.

واختُتمت الحلقة بمواجهة حاسمة بين "آسر" (مصطفى عماد) و"سناء" (سلوى عثمان)، حيث صارحها "آسر" بأنه يعلم أنها والدة "الجارحي". حاولت "سناء" إنكار الأمر، لكنه أكد لها أنه متأكد تمامًا من الحقيقة، وبينما كان النقاش محتدمًا، أصيب "آسر" بنوبة مفاجئة، مما استدعى تدخل جده "الشيخ ربيع" (محمد عبد الجواد)، في تلك اللحظة، أدرك "الشيخ ربيع" سر "سناء"، لتنتهي الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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