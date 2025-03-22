مسلسل سيد الناس الحلقة 21.. فاروق الجباس يحاول التلاعب بمجدي وعفيفي

شهدت الحلقة 21 من مسلسل سيد الناس تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث بدأت بمواجهة عنيفة بين "الجارحي" عمرو سعد وأخيه "مجدي" أحمد فهيم، حيث قام بالاعتداء عليه فور عودته للمنزل، ثم تدخل "عفيفي" أحمد رزق محاولًا الدفاع عن شقيقه "مجدي" حيث ضربه بالفازة على رأسه، وهذا دفع "الجارحي" يعتدي عليه بالضرب.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 21

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 21، حاولت "اعتماد" إلهام شاهين التدخل لحماية نجليها، فقام "الجارحي" بشدّها من شعرها وألقاها أرضًا، وأخبرهم جميعًا أنهم مجرد أموات في نظره إلى أن يكتشف قاتل ابنه "أدهم".

في حديث بين "الجارحي" وابن عمه "رجائي"، أوضح الأخير أن "مجدي" ليس المتهم المحتمل في مقتل "أدهم"، لكنه أخبره عن استيلاء "فاروق الجباس" أحمد زاهر على منجم الذهب، ولم يهتم "الجارحي" لم بتلك المعلومات، موضحاً أن شغله الشاغل حالياً هو معرفة القاتل الحقيقي.

مسلسل سيد الناس



التقى "الجارحي" بكل من "برهام باشا" محمود السراج و"صديق الطويل" محمود قابيل في منزل "راجية" إنجي كيوان، حيث نفى الاثنان أي صلة لهما بجريمة القتل، كما حاول "صديق" التلاعب بكلامه لإثارة الشكوك، وطالبه بإعادة مبلغ 7 ملايين دولار، وهدده بشكل غير مباشر، ثم جاءت "راجية" لتهدئة الموقف، مؤكدة على أن القاتلة ربما تكون "فتحية" إنجي المقدم، مما أثار الشك لدى "الجارحي".

ذهب "الجارحي" إلى "أم رباب" لكي يسألها عما إذا كانت متورطة في مقتل "أدهم"، لكنها لم تقدم إجابة مباشرة، وأخبرته أنها لا تهتم إلا بالتماثيل الأثرية، وأنها ستكشف له الحقيقة فقط عندما يحضر لها ما طلبته.





أعطت "سناء" سلوى عثمان المفتاح الذي وجدته مع "الجارحي" إلى "عبدالحميد السواح" كمال أبو رية، ليجربه في البنك، وفي حال كان صحيحًا، سيعيد إليهم مفتاح "رشدي" خالد الصاوي.

عقب لقاءها بـ "عبدالحميد"، سارعت "سناء" لكي تحذر "الجارحي" من "أم رباب" بدرية طلبة، وكشفت له مفاجأة صادمة وهي أن "رباب" في الحقيقة ليست فتاة، بل شاب مجرم خطير وهارب من العدالة.



أبدى "كمال المراغي" طارق النهري استغرابه من عدم تحرك "الجارحي" لمواجهة سيطرة "فاروق" على منجم الذهب، ثم تساءل عما إذا كان "فاروق" متورطًا في جريمة القتل، لاسيما بعدما طلب منه أن يكون شاهدًا على وجوده في مكان آخر وقت الجريمة، غير أن "فاروق" نفى الأمر، موضحًا أنه كان يرتكب أمرًا غير قانوني، وهذا اضطره يلجأ إليه.

حضرت الشرطة لكي تصطحب "فاروق" إلى القسم، لكن "كمال" استغل تلك الفرصة لمساومته، لكي يوافق "فاروق" على طلبه، وبالفعل شهد "كمال" لصالحه، لكن "فاروق" سرعان ما وأخلف بوعده معه عقب خروجه من الحجز.

اتجهت"سماح" منة فضالي إلى "آمنة" ريم مصطفى لكي تخبرها أن ابنتها ابنتها"ميادة" ملك زاهر تزوجت من نجلها "أدهم" قبل مقتله، وبعد ذلك التقت بـ "فتحية" التي أقنعتها بمساعدتها في الانتقام من "مجدي".

كما حاول "فاروق" التأثير على "مجدي"، مدعيًا أن "الجارحي" أراد الاستحواذ على منجم الذهب بمفرده، وهذا جعل الأخير يشعر بالغضب، كما أخبره بأن "الجارحي" ورط ابنه "طارق" مع فتاة تمتلك فيديو مسيئًا له، وأنه اضطر أن يدفع المال له للحصول على الفيديو، ثم قام بمسحة أمامه بعدما أخبره أنها آخر نسخة، وبعد ذلك طلب منه أن يجد له "فتحية".

مسلسل سيد الناس

لم يكتفِ "فاروق" بذلك، بل سعى أيضًا لكي يكسب "عفيفي" لصالحه، من خلال التلاعب بعقد زوجته "زينب"، حيث أقنعه بأن "الجارحي" هو من تسبب له بالمشاكل حيث أنه المسؤول عن توقيع زوجته عقد احتكار بمبلغ مالي كبير نظير دخولها عالم الغناء.

بلغت الأحداث ذروتها في المشهد الأخير، حيث ذهب "عبدالحميد" للبنك لكي يحاول فتح الخزنة بالمفتاح الذي أعطته له "سناء". ووجد بداخلها صندوقين الأول يحتوي على الألماس، بينما الثاني يحمل صورة "رشدي"، حاول فتح الصندوق الثاني بالمفتاح الآخر الذي عليه صورة الأخير، وانتهت الحلقة بعدما تمكن من فتحه.



أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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