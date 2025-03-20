مسلسل سيد الناس الحلقة 19.."فاروق الجباس" يسيطر على منجم الذهب و"الجارحي" خرج من السجن

شهدت أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 19، بمواجهة حادة حيث سأل "الجارحي" عمرو سعد أخاه "مجدي" أحمد فهيم عما إذا كان قد قتل نجله "أدهم"، لكن "مجدي" أنكر ذلك، ثم طلب منه إخراجه من السجن لكي يدفن ابنه، لكن الأخير رفض، وهذا دفعه ينهار من البكاء وقد فعل مجدي ذلك ليذكره بألم تجربته السابقة حين أُجبر على السفر ولم يُسمح له بحضور دفن زوجته.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 19

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 19، عاد "مجدي" لمنزل العائلة ووبّخ زوجته "سارة" بشرى لعدم استجابتها لكلامه بسفرها للخارج لكنها أخبرته بأن وفاة "أدهم" وخروجه من المستشفى هي التي منعتها من السفر، ثم تم دفن "أدهم" في غياب والده "الجارحي"، وفور انتهاء العزاء، عادت "آمنة" ريم مصطفى لمنزل والدها، لكن "آسر" مصطفى عماد رفض البقاء معها وصمم على أن يقيم في منزل العائلة، وهذا دفعها للتشاجر معه كما دعت عليه بالموت مثل شقيقه نتيجة عدم استجابته لكلامها بالبقاء معها في منزل والدها.

مسلسل سيد الناس

أحداث مسلسل عمرو سعد الحلقة 19

طلبت "سناء" سلوى عثمان من "مجدي" إخراج "الجارحي" من السجن بعدما انتقم منه بمنعه من حضور عزاء نجله "أدهم"، وهذا دفع "مجدي" للشك في نوايا "سناء" واتّهامها بأنها لم تهتم قط سوى بـ "الجارحي"، متسائلًا أمامها عما إذا كانت هي والدته؛ فيما نفت "سناء" ذلك.

كما دار حوار بين "اعتماد" وابنتها "علية" رنا رئيس، حيث سألتها ابنتها عما إذا كانت قد حزنت على وفاة "أدهم"، فردّت عليها بالنفي مؤكدة أنها لم تشعر بالحزن لأنها تكره "الجارحي" وكل من ينتمي إلى طرفه، كما عبّرت "علية" عن استغرابها من ردة فعل "مجدي" خلال الجنازة وخروجه من المستشفى في الليلة التي قُتل فيها "أدهم"، متسائلةً عما إذا كان من الممكن أن يكون "مجدي" هو الفاعل.

وفي ذلك الوقت سيطر "فاروق الجباس" على منجم الذهب الخاص بوالد الجارحي؛ حيث توجه "فاروق" أحمد زاهر مع رجاله المسلحين إلى المنجم وألغى اتفاقه مع "رشدي" خالد الصاوي، الذي كان يُفترض أن يحميه رجاله فقط، واتفق "فاروق" مع رجاله على إخراج الذهب من المنجم ثم تفجيره مع رجال "رشدي" للتخلص منهم.

وشهدت تلك الحلقة سرقة "فتحية" إنجي المقدم مليون جنيه من "راجية"إنجي كيوان واستغلت عدم تواجدها في المنزل وضربت أحد رجالها على رأسه وهربت من منزلها.

مسلسل سيد الناس

وانتهت الحلقة بخروج "الجارحي" من السجن بعدما أخبر "مجدي" الشرطة بأنه كان تحت تأثير المسكنات عندما اُتهمه بمحاولة قتله، وأن ما حدث كان نتيجة حادثة تعرض لها خلال عمله.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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