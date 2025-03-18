مسلسل سيد الناس الحلقة 17.. حبس الجارحي وموت أدهم وبدء انتقام زوجته

بدأت الحلقة 17 من مسلسل سيد الناس، بذهاب "فتحية" إنجي المقدم لمنزل "الجارحي" عمرو سعد، حيث استغرب الأخير من قدومها إليه، ثم سألته مباشرة أمام عائلته عما إذا كان "مجدي" أحمد فهيم قد مات أم مازال على قيد الحياة، هذا السؤال المفاجئ وضع "الجارحي" في موقف صعب، لاسيما مع الضغط المتزايد من "اعتماد" إلهام شاهين و"فتحية" لمعرفة الحقيقة، بينما اتخذت زوجته "آمنة" ريم مصطفى قرارًا حاسمًا بطلب الطلاق بعدما تأكدت من خداع زوجها لها وأنه لم يقتل"فتحية".

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 17

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 17 وصل "عفيفي" أحمد رزق للمنزل بصحبة "ليال"، ليعلن زواجه منها، ثم يستفسر عن مصير "مجدي" فور رؤيته لـ"فتحية"، في ظل هذه الأجواء المتوترة، تتجه العائلة سريعاً إلى المستشفى من أجل الاطمئنان عليه لكن الأمور تأخذ منحى أكثر خطورة حيث وصلت الشرطة إلى غرفته للتحقيق معه في الحادث الذي تعرض له، في هذه اللحظة، يحاول "سجاد" سليمان عيد إقناعهم بأن ما حدث له كان مجرد حادثة عمل، لكن "مجدي" يفاجئ الجميع باتهامه لـ"الجارحي" بمحاولة قتله.

مسلسل سيد الناس

تتواصل المواجهات بين "الجارحي" و"فتحية"، حيث يقفان أمام منزلها المحترق، فتخبره الأخيرة أنها تنتظر مكالمة تؤكد وفاة "مجدي"، ونتيجة لذلك يفقد "الجارحي" أعصابه ويصفعها، ثم يجرّها على الأرض إلى مكتبه، وهناك يدور بينهما حوار حاد عن الماضي، ثم يخرج سلاحه ليطلق النار عليها، لكنه يعجز عن تنفيذ هذا الأمر، بعد ذلك أخذها إلى "راجية"، طالبًا منها أن تجعل "فتحية" تقيم في منزلها لفت درة، ويخبرها أنها قريبة له وتواجه مشكلة كبيرة، ثم تحذره "راجية" من أن "برهام باشا" و"صدّيق" يخططان للإيقاع به أو بأحد المقربين منه، وأنها شجعتهما على ذلك.

رغم تحذيرات "سجاد"، للجارحي "الجارحي" حيث طلب منه مغادرة المستشفى بسبب ما فعله"مجدي"، لكن الأخير يصرّ على الدخول إليه لمواجهته لكن مجدي يصر على أقواله بأن الجارحي حاول قتله، وهذا أدى إلى حبس "الجارحي" أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما التقى "برهام باشا"محمود السراج مع "صدّيق الطويل"محمود قابيل وتحدثا عن صفقة السلاح وكيفية استعادة "صدّيق" لأمواله من "الجارحي"، خلال الاجتماع، تتدخل "راجية" إنجي كيوان وتقترح عليهما تكثيف الضغط على "الجارحي" لإجباره على الاستجابة لمطالبهما.

في الوقت نفسه، وصل "عبدالحميد السواح" كمال أبو رية إلى ورشة "الجارحي"، لكنه لم يجده، فأبلغ ابن عمه "رجائي" برسالة تهديد وهي أنه أمهل "الجارحي" 24 ساعة لكي يعيد المال أو ليسلمه المفتاح، وإلا فإن عائلته ستكون في خطر.

مسلسل سيد الناس

عادت "آمنة" لمنزل والدها الشيخ "ربيع العطار" محمد عبدالجواد، وأخبرته بما حدث مع "فتحية" وتوعدته بالانتقام ممن أذلوها، كما كشف "نافعة" نشوى مصطفى لعائلتها عن الأسباب التي دفعتها للجوء إلى "اعتماد" للإقامة معها، بالرغم من كره الأخيرة لها، حيث أخبرتهم أن "الجارحي" هو الشخص الوحيد القادر على هزيمة "فاروق الجباس" أحمد زاهر بعد طرده له منزلهم، كما طلبت من حفيدتها "ميادة" أن تقترب أكثر من "أدهم"، لكي يجبرا الجارحي على زواجهما ويقف معهم في المعركة القادمة.

كما طلب "مجدي" من زوجته "سارة" بشرى أن تعود إلى لندن مع أولادهما، حيث أكد لها أنه لن يتوقف عن أخذ حقه بالكامل، وكانت اللحظة الأكثر في المشهد الأخير من الحلقة، حيث ظهرت "ميادة" ملك زاهر وهي تبكي في الشارع، قبل أن تنتقل الكاميرا إلى "أدهم" يوسف رأفت، حيث كان مفترش الأرض برصاصة في رأسه، واختتمت الحلقة على ذلك.



أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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