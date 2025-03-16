مسلسل سيد الناس الحلقة 15.. نافعة تصطدم بوعد بعد اكتشاف خيانتها لنوح

شهدت الحلقة 15 من مسلسل سيد الناس تطورات درامية حاسمة، حيث دخل "الجارحي" عمرو سعد و"فاروق" أحمد زاهر في مواجهة مباشرة، بعدما أخبره الأخير أنه يعلم أن "فتحية" إنجي المقدم أنها لم تمت ومازالت على قيد الحياة، وأنه يعرف بمكان احتجازها، مما زاد من التوتر بينهما.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 15

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ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 15، كما قابل "الجارحي" "راجية" إنجي كيوان، بعدما دعته له، كما حاولت التقرب منه بشتى الطرق لكنه صدها بوضوح ورفض محاولاتها تمامًا.

اجتمعت "اعتماد" إلهام شاهين نجليها "مجدي"أحمد فهيم و"عفيفي" أحمد رزق لتخبرهما أنها وجدت حلًا لمسألة الميراث، حيث عرض عليها رجلاً شراء المحال التجارية وتجارة العائلة، متكفلًا بسداد ديونهم لـ "كمال المراغي" طارق النهري، بجانب منحهم 150 مليون جنيهاً، لكنها طلبت منهما إقناع "الجارحي" بالموافقة على هذا العرض وأن يتم تقسيم المبلغ فيما بينهم، بجانب ما يمكن أن يحققه منجم الذهب الذي يشتركون فيه مع "فاروق"، ورغم ذلك، لم يبديا حماسًا لخطتها، وهذا أثار غضبها.

مسلسل سيد الناس

حاولت "سارة" بشرى التدخل بين "عفيفي" وزوجته "زينب"، وأقنعته بأن زوجته موهبة في الغناء وترغب في الدخول لهذا المجال، لكنه رفض بشدة، أما "زينب" فقدمت اعتذارها له وأكدت له أنها لن تغني مجددًا، مطالبة إياه بنسيان ما قالته "سارة" عن حقوقها، لكنها استغلت تلك الفرصة وسألته عن سبب اجتماعه بـ "نادين" جوري بكر وشقيقتها "ليال" في أحد المطاعم، فأجابها بسخرية بأنها كانت تأخذ برأيه في "فتوى".

لم تتمكن "علية" رنا رئيس من تحمل تصرفات زوجها "رؤوف" مؤمن نور، عندما علمت بأنه السبب وراء إجهاضها، فواجهته بالحقيقة الصادمة عن الإبر التي كان يحقنها بها لمنع حملها، وطردته من المنزل وطلبت منه أن يطلقها، وفي أثناء المواجهة، اكتشفت أن والدته غادة فلفل كانت تعلم بكل شيء لكنها لم تتدخل.

واجهت "نافعة" نشوى مصطفى زوجة ابنها "وعد" أسما سليمان بعد علمها بخيانتها لابنها "نوح" مع "فاروق" أحمد زاهر، لتنشب بينهما مشادة كلامية حادة، لكن "وعد" بررت موقفها بأن زوجها "نوح" لم يكن رجلًا حقيقيًا في نظرها، وطالبت "نافعة" بأن تواجه "فاروق" بنفسها إن كانت تمتلك الجرأة، وعندما ذهبت إليه فعلًا، لم يبدِ أي اهتمام، بل عايرها بأنه هو من أنقذ العائلة من الفقر، مهددًا بطردهم إلى الشارع إذا لزم الأمر.

قام "الجارحي" فتحية إلى مكان آخر، من أجل حمايتها، وذلك بعد علم "فاروق" بمكان، في ذلك الوقت حصل "فاروق" على عقود تسجيل الأغاني التي وقعتها "زينب" آية زيد مع المنتج "مخلوف"، والتي تضمنت شرطًا جزائيًا قدره 2 مليون دولار.

مسلسل سيد الناس



كما شهدت الحلقة 15 من مسلسل سيد الناس لقاءً غامضًا بين "الجارحي" وزوجته "آمنة" ريم مصطفى مع "أم رباب" بدرية طلبة في أحد المقاهي، حيث أخبرته الأخيرة بأسرارًا خطيرة عن والده "رشدي" خالد الصاوي، وكشفت لهما أنها كانت شريكته في تجارة الآثار، وأنهما وجدا مقبرة أثرية مليئة بالكنوز، لكن "رشدي" استولى على أربعة تماثيل فرعونية صغيرة كانت من نصيبها، ثم مات دون أن يسلمها حصتها، وأن نجلها "جمال" اعتُقل نتيجة تلك المقبرة، وأنه لم يفصح عن أي تفاصيل تخص الآثار أو الشركاء، لكنها هددت "الجارحي" بإبلاغه بالحقيقة لكي يخبر الشرطة إذا لم يمنحها نصف قيمة التماثيل أو نصيبها منها.

فور عودة الجارحي وزوجته آمنة إلى المنزل، أخبرتهم "اعتماد" بأن "فتحية" لا تزال حية، وأن "فاروق" كشف لها عن مكانها، وأنها أبلغت "مجدي" بمكانه، وهذا دفعه لمغادرة منزله والذهاب إليها فورًا من أجل حمايتها، واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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