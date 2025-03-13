بدأت الحلقة 12 من مسلسل سيد الناس باقتراب "فتحية"إنجي المقدم من"مجدي" أحمد فهيم في الشارع، محاولةً قتله بسكين، لكن الرجال الذين كلفهم"رجائي"أحمد عبدالله من أجل حماية شقيقه تمكنوا من الإمساك بها قبل تنفيذ مخططها.

موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة 12

ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة 12 وموعد عرض الحلقة 13، تعاد تلك الحلقة اليوم عدة مرات، حيث تعرض في تمام الساعة الرابعة عصراً على قناة mbc مصر2، وتذاع في تمام الساعة الخامسة عصراً على قناة mbc مصر، كما تعرض الحلقة 13 في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة MBC مصر، مع عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة mbc iraq، وفي تمام الساعه الثانية عشر مساءً على قناة mbc masr drama، والساعة الواحدة والنصف صباحاً على قناة mbc مصر2.

مسلسل سيد الناس

أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 12

أخذ "الجارحي" عمرو سعد و"رجائي" "فتحية" لمزرعة جديدة من أجل احتجازها مجددًا، وفي تلك اللحظة كان يراقبهم رجال"فاروق الجباس" أحمد زاهر.

لجأ"مجدي" إلى"عفيفي" أحمد رزق، وأخبره أن ابنه طارق ياسين السقا، لم يعد للمنزل منذ الليلة الماضية، حيث كان ياسين قضى ليلة في شقة إحدى السيدات دعاء حكم، وقامت بتصويره وهو معها وأرسلت الفيديو إلى "عصام" أمير شاهين، وعندما دخل"عصام" لإيقاظه، وجده في حالة سيئة بسبب الإفراط في شرب الكحول، ودفعه ذلك لطلب الإسعاف له ونقله للمستشفى.

طلب"الجارحي" من"رجائي" إرسال رجال من أجل البحث عن "طارق"، وأخبرت"حنين" عائلتها أن شقيقها كان قد خرج مع "عصام" إلى أحد الملاهي الليلية، وعلى الفور اتصل"الجارحي"به لكنه لم يرد، ثم اتصل به من هاتف فأجاب عليه، وأنكر معرفته بمكانه.

اتجه"الجارحي" إلى "صدّيق" محمود قابيل معتقدا أنه وراء اختفاء "طارق"، لكنه اكتشف أن "صدّيق" قد سافر، فالتقي بـ"راجية" التي نفت أي علاقة له بهذا الأمر، ثم اتجه إلى "برهام باشا"محمود السراج وسأله عن "طارق" لكنه نفى أي صلة له باختفائه.

في ذلك الوقت حاولت "حنين" مواساة"أدهم" عقب انفصاله عن "ميادة"، حيث قامت باحتضانه، لكن إحدى الخادمات التقطت صورة لهما وأرسلتها إلى "اعتماد" إلهام شاهين.

بادرت "اعتماد" بإخبار "آمنة" ريم مصطفى بضرورة إبعاد نجلها عن "حنين"، وجعلتها ترى تلك الصورة، إلا أن"آمنة" ردت عليها بأن الصورة التُقطت لهما في غرفة"أدهم"، وطالبتها بإبعاد"حنين" عنه بدلًا من العكس.

مسلسل سيد الناس

قابلت"سماح" منة فضالي "آمنة" لكي تطلب منها أن تتدخل من أجل ارتباط ابنتها"ميادة" بـ"أدهم"، مؤكدةً أن الماضي الذي جمع عائلتيهما لا علاقة لهما به، لكن "آمنة" ذكّرتها بأنها لن تنسى كيف ساعدت "فتحية"حيث أخبرتها بموعد خروجها من المنزل، مما أدى إلى إشعال سيارتها والتسبب في الحادثة التي أسفرت عن مقتل زوجة "مجدي" بالخطأ.

حاول"فاروق" استفزاز "آمنة" أثناء عودتها لمنزلها، متحدثًا عن رفضه طلب "الجارحي" يد ابنته لـ "أدهم"، فردّت عليه بأنها وزوجها لم يكن يرغبا في الزواج من الأساس، كما كشفت له عن محاولة "سماح" استمالتها لإتمام تلك الزيجة، وهذا جعله يستشيط غضبًا.

ظهرت "سماح" وهي تتحدث مع والدتها "نافعة"نشوى مصطفى) في وجود"وعد"أسما سليمان، لاحظت "نافعة" أن زوج ابنتها "فاروق" يتصل بـ "وعد" على هاتفها، وفور خروجها من المنزل، رأت "فاروق" "وعد" يتحدثان بطريقة حميمة وهذا أثار شكوكها حول طبيعة علاقتهما لذا وقفت تستمع لكلامهما، واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

اقرأ أيضاً:

مسلسل سيد الناس الحلقة 10.. رؤوف يتلاعب بعلية ويدبر مكيدة لإجهاضها

ملخص مسلسل سيد الناس الحلقة 9..آدم يواجه تحديًا في طلب الزواج من ميادة