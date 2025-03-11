مسلسل سيد الناس الحلقة 10.. رؤوف يتلاعب بعلية ويدبر مكيدة لإجهاضها

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل سيد الناس تطورات درامية مشوقة، حيث أخبر "الجارحي" إخوته بضرورة البحث عن الألماس الخاص بصديق الطويل محمود قابيل، بجانب البحث أيضاً عن تاجر السلاح "برهان" لكي يحلوا تلك الأزمة.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة العاشرة



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة العاشرة، أخبر "أدهم" يوسف رأفت والدته "آمنة" ريم مصطفى بأنه تقدم لكي يخطب "ميادة" ملك زاهر، لكنه تفاجأ بأن والدها "فاروق" أحمد زاهر قد اشترط عليه أن يحضر "الجارحي" بنفسه لطلب يدها، وعندما أخبرت "آمنة" والده"الجارحي"، قرر أن يذهب إليه بنفسه احترامًا لكلمة ابنه، لكن "فاروق" رفض زواجهما، معللًا قراره بعدم رغبته في تزويج ابنته لشخص له سوابق بسبب تعرضه للسجن سابقًا.

مسلسل سيد الناس

مشاهدة مسلسل سيد الناس الحلقة العاشرة

بعد رفض "فاروق"، عاد "الجارحي" لإخبار ابنه بأن عليه تجاوز مشاعره تجاه "ميادة"، مؤكدًا له أن كرامته أهم من أي شيء آخر، حتى وإن تعلق الأمر بقلبه.

أخبرت "وعد" أسما سليمان زوجة "عفيفي"، "زينب" آية زيد بأنها سوف تساعدها في تسجيل أغنية وطرحها دون علم زوجها، لكنها لم تدري أن "فاروق" يراقب الوضع، ليقرر استغلال هذا الأمر للسيطرة على "زينب" وإقحامها في مخططاته.

أما "رؤوف" مؤمن نور، فاستغل ثقة "علية" رنا رئيس فيه، وأعطاها حقن لإجهاضها زاعماً أنها لتثبيت حملها، لكنها كانت خطة بالتنسيق مع والدته لإنهاء حملها دون علمها.

التقت "نادين" جوري بكر بـ"عفيفي" بناءً على طلبها، وأخبرته أنها تحتاج لأن يقنع "الجارحي" بإكمال عمل والدهما "رشدي" خالد الصاوي في تجارة العملات، كما طلب "عفيفي" الزواج منها، لكنها رفضت تمامًا، وخلال حديثه معها دخلت شقيقتها الصغرى "ليال"، فلفتت نظر "عفيفي"، الذي قرر استغلال الأمر لصالحه وتقدمه للزواج منها



كما اعترف "الجارحي" لابن عمه "رجائي" أحمد عبد الله بأنه كان محتجزاً "فتحية" إنجي المقدم لمدة عشرين عامًا، وأعرب عن مخاوفه من أنها قد تعود للانتقام من "مجدي"، لذا طلب منه وضع رجال لمراقبة شقيقه دون علمه، تحسبًا لأي مفاجآت غير متوقعة.

مسلسل سيد الناس

تحدث "الجارحي" مع ابنه "آسر" مصطفى عماد عن علاقة جده "رشدي" بـ"صدّيق الطويل"، فأكد له معرفته به، لكنه رفض الكشف عن أي أسرار تخص جده، في الوقت نفسه، أخبر "زكريا" علاء مرسي "الجارحي" بأن هناك شخصًا يُدعى "عبد الحميد السواح" تواصل معه، وأشار إلى أن "رشدي" كان يردد دائمًا أن "السواح" هو من سيأخذ المفتاح مقابل المال، وأخبر "الجارحي" وإخوته بأن عليه استجواب "سناء" سلوى عثمان، لأنها كانت على دراية بتفاصيل مهمة عن "رشدي"، واختتمت الحلقة بملاحظة "الجارحي" أن "فتحية" تراقبهم عن بعد من داخل مركبة.

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

اقرأ أيضاً:

تفاصيل مسلسل سيد الناس الحلقة الثامنة.. براءة سناء ومحاولة انتحار فتحية

تفاصيل مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة.. سجين كوري في مخبأ رشدي لغز جديد يربك الجميع