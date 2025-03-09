تفاصيل مسلسل سيد الناس الحلقة الثامنة.. براءة سناء ومحاولة انتحار فتحية

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سيد الناس أحداثًا مشوقة، حيث واجه "الجارحي" عمرو سعد أزمة غير متوقعة حيث اكتشف أن والده كان متورطًا في خطف رجل كوري وقتل صديقه، عقب سرقتهما مبلغ 14 مليون دولار خلال صفقة أسلحة مشبوهة، الصدمة الأكبر جاءت عندما كشف له الرجل الكوري أن دوره لم يكن سوى وسيط لصالح "رشدي" خالد الصاوي الذي يعمل لحساب زعيم أكبر لا يزال مجهول الهوية.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة الثامنة

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة الثامنة، تطشهدت الحلقة مشاجرة عنيفة بين نجل "الجارحي" وابن عمه ياسين السقا، حيث قام الأخير بضربه أمام أهالي الحارة بعد أن أفشى سر حبه لابنة "الجباس" أحمد زاهر لوالدته، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور الخلاف ليصل إلى إلاساءة لعمه "مجدي"، الذي لم يتقبل الإساءة من ابن شقيقه وقام بصفعه أمام والده.

مسلسل سيد الناس

أثارت علاقة ابن "الجارحي" بابنة "الجباس" أزمة كبرى، حيث قام والدها بمعاقبتها بشدة وهددها بأنها لن تخرج للشارع نهائيا إذا تجرأت على مقابلته مرة أخرى، في الوقت نفسه، انكشفت براءة "سناء" بعد أن تبين أن الخادمة "رشا" هي السارقة الحقيقية لمشغولات "اعتماد"، مما أدى إلى القبض عليها وعودة "سناء" للقصر، وسط دهشة "اعتماد"، و كلف "الجارحي" ابنها "عفيفي" بإخبارها بكل التفاصيل.

وتصاعدت وتيرة الأحداث عندما حاولت "فتحية" إنجي المقدم الانتحار، عقب سنوات من احتجازها على يد "الجارحي"، الذي أبقاها سجينة خوفًا عليها من شقيقه "مجدي" أحمد فهيم، فشعورها بالعزلة المستمرة والتهديد الدائم دفعها إلى اليأس، لتنتهي الحلقة بمحاولتها قطع شرايينها.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة مشوقة.

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