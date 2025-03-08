موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة.. وموعد عرض الحلقة الثامنة

يواصل مسلسل سيد الناس تصدره لتريند محرك البحث جوجل، ومازال الجارحي، الذي يجسد دوره عمرو سعد، مستمراً في مواجهة الأزمات التي خلّفها والده رشدي أبو العباس بعد وفاته، محاولًا حل تلك المشاكل العالقة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها.

موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة وتفاصيل أحداثها تعاد تلك الحلقة اليوم عدة مرات، حيث تعرض في تمام الساعة الرابعة عصراً على قناة mbc مصر2، وتذاع في تمام الساعة الخامسة عصراً على قناة mbc مصر، كما تعرض الحلقة السادسة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة MBC مصر، مع عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة mbc iraq، وفي تمام الساعه الثانية عشر مساءً على قناة mbc masr drama، والساعة الواحدة والنصف صباحاً على قناة mbc مصر2.

مسلسل سيد الناس

أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل سيد الناس، بحديث بين آسر مصطفى عماد وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان يوسف عمر، حيث طلب منه أن يقنع والده بإخراج سناء سلوى عثمان من الحبس نظير أن يخبره بسر المفتاح الغامض الذي تركه له والده، وبالفعل ذهب الجارحي عمرو سعد للشرطة وأبلغهم كذباً أنهم عثروا على باقي الذهب المسروق من اعتماد إلهام شاهين وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بسناء وتمكن من إخراجها من الحبس، ثم دار حوار بين سناء والجارحي وعاتبته على شكوكه فيها وطلبت منه ألا تعود للقصر لحين عثوره على المسروقات الخاصة باعتماد حتى يبرءها أمام الموجودين في القصر، ثم أخذها لمنزل حماه لكي تقوم بخدمته، وذهب اسر لكي يقيم معهم، في البداية اعترض الجارحي لكنه بعد ذلك وافق على إقامته مع جده وسناء بعد أن أقنعه أن والدته آمنة ريم مصطفى لا تجيد طهي الطعام، ثم طلب من آسر أن يخبره بمكان المفتاح لكنه رفض إفشاء أسرار جده.



دار حديث بين الجارحي وشقيقه عفيفي أحمد رزق وأخبره أن زوجه أبيه "نادين"جوري بكر هاتفته كثيراً من أجل الحصول على نسبتها من أموال والده، وطلب منه أن يعطيه حقها في الميراث لكي يذهب ويسلمه لها لكن الأخير رفض وأخبره أنه سوف يذهب معه .

ذهب الجارحي برفقة شقيقه عفيفي لزوجة أبيه، وقام بتسلّيمها مبلغ 10 مليون جنيه كما طلبت، مقابل الحصول على الأفلام التي كانت بحوزتها عن والده، وخلال تواجدهما عندها جاء رجلين يتشاجرا مع عمال محل الملابس الخاص بها فحاول عفيفي التدخل لحل تلك المشكلة إلا أنهما قاما بضربه فتدخل الجارحي لإنقاذه وضربهم ضربا مبرحا حتى سقطوا على الأرض وأبدت نادين إعجابها بما فعله معها .

مسلسل سيد الناس

كما شهدت أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة السابعة، قيام الشرطة بالقبض على الخادمة التي سرقت سلسلة اعتماد، بعدما راقبوها وهي تحاول الحصول على أموال بيعها من الشخص الذي قدمتها له.

لم تتوقف محاولات الجارحي وأشقائه عند هذا الحد، إذ انطلقوا في رحلة للبحث عن "سعفان" والد محمد لطفي، الذي كان مختطفًا من قبل والدهم ومحتجزًا في مكان مجهول، حيث ذهبوا مع محسن ضاحي كريم عفيفي ل"زكريا مرقعة" في محل الحلاقة الخاص به لأنه الوحيد الذي يعلم بمكان احتجاز "سعفان"، وبالفعل تمكنوا من العثور عليه وكان هذا الرجل هو الفنان صلاح عبد الله، واختتمت الحلقة باكتشافهم بأن والده كان محتجزا شخص آخر، وهذه المرة ليس مصريًا، بل رجل كوري الجنسية.



قائمة أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.

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