تفاصيل أحداث مسلسل سيد الناس.. الحلقة السادسة إلهام شاهين تأمر بحبس سلوى عثمان

تصاعدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سيد الناس، بعد عرضه على شاشة MBC مصر، بطولة عمرو سعد الذي يعرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سيد الناس.

مسلسل سيد الناس

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سيد الناس



تتوالى التطورات الدرامية في الحلقة السادسة من مسلسل سيد الناس، حيث يقوم عمرو سعد بالاعتداء على خادمة المنزل، التي تؤدي دورها الفنانة سلوى عثمان وصفعها بالقلم.

وبعد هذا الأمر، تصدر "اعتماد"، التي تجسدها إلهام شاهين، أوامرها بحبس الخادمة، ليتم اقتيادها إلى القسم.

في تطور مفاجئ، يحاول ابن عمرو سعد، الذي يعاني من التوحد، تنبيهه بضرورة مساعدة الخادمة، إذ يبدو أنه على علم بخبايا كثيرة، يعود ذلك إلى أن جده الراحل كشف له عن أسرار غامضة قبل وفاته، مما يضع والده في موقف حرج.

على الجانب الآخر، تكشف "آمنة"، التي تجسدها ريم مصطفى، لـ"بشرى" حقيقة صادمة عن زوجها، الذي يقوم بدوره أحمد فهيم، وتروي لها تفاصيل جريمته السابقة، حيث كان وراء إشعال حريق أودى بأهل "فتحية"، التي تجسدها إنجي المقدم، وهو الحادث الذي تسبب في وفاة زوجته.

تصاعدت حدة التوتر بين الأخوين، حيث ينشب شجار عنيف بين عمرو سعد وأحمد فهيم، وذلك بعدما قام الأخير بتوبيخ زوجة شقيقه، "آمنة"، مما أدى إلى مواجهة حادة بينهما.

مع نهاية الحلقة، يحدث تطور مثير، حيث يفاجئ ابن عمرو سعد الجميع بكشفه سرًا هامًا عن سلوى عثمان، ليضع والده في مأزق جديد ويثير مزيدًا من الغموض حول مصير الأحداث القادمة.

مسلسل سيد الناس

قائمة أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.



مواعيد عرض مسلسل سيد الناس

يُعرض مسلسل سيد الناس بطولة النجم عمرو سعد خلال شهر رمضان 2025 على عدد من القنوات الفضائية، مع إتاحة مشاهدته أيضًا عبر المنصات الرقمية.

وفيما يلي مواعيد العرض:

• قناة MBC مصر

• العرض الأول: الساعة 10:00 مساءً

• الإعادة: الساعة 5:00 صباحًا

• قناة MBC

• العرض الأول: الساعة 9:30 مساءً

• قناة MBC مصر 2

• العرض الأول : الساعة 1:30 صباحًا

• الإعادة: الساعة 4:00 مساءً

• قناة MBC العراق

• العرض الأول: الساعة 9:00 مساءً

يمكن متابعة مسلسل سيد الناس عبر منصة شاهد في أي وقت، مما يمنح المشاهدين مرونة أكبر في اختيار موعد المشاهدة المناسب لهم.

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